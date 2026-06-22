Sénégal: Sédhiou - Le gouverneur invite à bâtir une conscience écologique durable

Sédhiou — Le gouverneur de la région de Sédhiou (sud), Diadia Dia, invite à une responsabilité collective, pour bâtir une conscience écologique durable à travers l'éducation et la sensibilisation des jeunes, surtout en milieu scolaire.

"Chaque citoyen, chaque institution et chaque organisation doit jouer sa part, que ce soit par des gestes simples comme le reboisement ou par des politiques publiques ambitieuses", a-t-il préconisé, soulignant que l'éducation et la sensibilisation des jeunes sont "essentielles pour bâtir une conscience écologique durable".

Le gouverneur intervenait, dimanche, lors d'une journée de mobilisation au collège Mamadou Mané de Sédhiou, visant à sensibiliser les élèves du Pakao par rapport à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique, à l'initiative du projet SENEYA, en partenariat avec l'association "Green Sédhiou".

M. Dia a insisté sur le fait que la lutte contre le changement climatique ne saurait être "l'affaire d'un seul acteur", mais bien "une responsabilité collective".

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Il a rappelé que les impacts du dérèglement climatique touchent toutes les couches sociales, des communautés rurales aux zones urbaines, ajoutant qu'ils "nécessitent une mobilisation générale".

Le coordonnateur du projet, Philippe Corréa, a rappelé que cette initiative s'inscrit dans le prolongement de la Journée mondiale de l'environnement célébrée chaque 5 juin, soulignant que le phénomène climatique est une "réalité palpable", mais aussi "la nécessité d'intensifier les actions locales pour protéger les communautés".

Pour lui, le thème de la Journée mondiale de l'environnement, "Urgence de l'action climatique et de transformation des modèles économiques", traduit la nécessité d'une réponse "immédiate" face aux effets du changement climatique, tout en repensant les fondements de nos systèmes de production et de consommation.

Par conséquent, a-t-il poursuivi, "la lutte contre la dégradation de l'environnement ne peut se limiter à des mesures ponctuelles, mais doit s'accompagner d'une refonte des modèles économiques vers des pratiques durables, inclusives et résilientes".

De son côté, l'association "Green Sédhiou" mise sur les clubs Environnement dans les établissements scolaires pour la sensibilisation. Diénaba Cissé, membre de "Green Sédhiou", a alerté sur "les effets des vagues de chaleur en milieu scolaire, qui accroissent les risques sanitaires".

Elle a plaidé pour la mise en place de véritables refuges climatiques scolaires, à travers le reboisement des établissements, la création de jardins écologiques et l'aménagement d'espaces ombragés.

Mme Cissé a appelé à l'élaboration d'un programme national intégrant ces mesures, afin que chaque école devienne un espace adapté aux défis climatiques.

"Chaque arbre planté, chaque établissement scolaire aménagé et chaque gouvernement scolaire responsabilisé, constitue un pas vers une école adaptée au climat de demain", a-t-elle conclu.