Sénégal: Fête de la musique - Rap, slam et ferveur juvénile à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Dakar — L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a vibré aux sons du slam, du rap et des mélodies du lead vocal du Super Diamono, à l'occasion de la fête de la musique célébrée dans le campus social du temple du savoir.

Des lauréats de compétitions rap et slam ont été également fêtés lors de cette manifestation tenue dans la nuit de dimanche à lundi.

La compétition de rap de type "cypher" a consacré Yangzo Picasso, devant Big Brain et King villageois de Thiaroye, lors d'un événement placé sous le thème "Justice pour nos martyrs étudiants".

Après plusieurs prestations saluées par le public, Yangzo Picasso a remporté le trophée du vainqueur ainsi qu'une enveloppe de 400.000 francs CFA.

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Big Brain, arrivé deuxième, a reçu 60.000 francs CFA, tandis que King villageois a empoché 40.000 francs CFA pour sa troisième place.

Dans la catégorie slam, Dams Le Foulosophe s'est adjugé le trophée devant Bamba Ridial et Shintaro, classés respectivement deuxième et troisième.

Au-delà de l'aspect compétitif, la manifestation a réuni plusieurs centaines d'étudiants à la place Omar Pène du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (COUD), transformée pour l'occasion en un espace de célébration artistique, de mémoire et de mobilisation.

L'un des temps forts de la soirée a été la prestation du chanteur sénégalais Omar Pène, ambassadeur de bonne volonté auprès des étudiants.

Vêtu d'une chemise blanche à rayures rouges et coiffé d'un chapeau noir, l'artiste a été accueilli par les acclamations d'un public déjà conquis.

Dès les premières notes, les étudiants, venus nombreux le suivre, ont repris en choeur ses chansons les plus connues.

Dans un contexte marqué par la Coupe du monde, de nombreux jeunes arboraient des maillots aux couleurs de différentes sélections.

Au premier rang, certains spectateurs se sont laissés emporter par le rythme, tandis que plusieurs groupes formaient des cercles de danse au milieu de la foule.

Porté par les sonorités de la batterie, de la guitare et des percussions, Omar Pène a enchaîné les titres sous les applaudissements.

L'ambiance a gagné l'ensemble du site, y compris les agents de sécurité dont certains ont esquissé quelques pas de danse.

Des drapeaux sénégalais suspendus aux installations et des effets lumineux ont renforcé le caractère festif de la soirée.

Derrière la foule compacte, plusieurs étudiants ont pris place sur un podium improvisé afin de mieux suivre les différentes prestations artistiques.

Les organisateurs ont expliqué avoir voulu faire de cette célébration un moment de mémoire et de solidarité, autour de la revendication de justice pour les étudiants disparus lors des événements ayant marqué ces dernières années la vie universitaire sénégalaise.

La manifestation s'est poursuivie tard dans la nuit dans une ambiance mêlant musique, engagement citoyen et ferveur juvénile.