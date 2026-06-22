Sénégal: Un projet artistique met en exergue les liens sociaux de la photographie, au-delà de l'esthétique

Saint-Louis — Le projet artistique "L'hospitalité du regard" ambitionne d'explorer une conception inédite du portrait photographique, en mettant en lumière l'espace d'accueil, de présence et de relation, a-t-on appris de son initiateur, Massow Kâ photographe saint-louisien.

Situé à la croisée de la photographie, de l'anthropologie et de la pratique relationnelle, ce projet photographique se propose de ne pas documenter des visages, mais des expériences vécues, a expliqué l'artiste photographe, présentant le studio comme "un espace de dialogue et de transmission, où l'image naît de la relation plutôt que de la performance".

"Ce projet a été développé au sein du studio éphémère Ndar Nataal, il interroge la manière dont le regard photographique peut recevoir une personne sans l'exposer, sans la contraindre, sans la réduire à une image performative", a-t-il notamment dit à l'APS.

A travers des séances de portrait ouvertes et souvent imprévues, le studio se mue en un lieu temporaire mais hospitalier où les personnes photographiées sont invitées à prendre part activement au processus : choix des poses, des attitudes, du décor et du rythme, a-t-il poursuivi.

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Selon Massow Kâ, appelé aussi El Junio, "la photographie ne vise pas la production d'une image idéale, mais l'accueil d'une présence, d'un état et d'un passage".

Il fait savoir qu'au fil des années, "portraits et récits ont transformé Ndar Nataal en une archive vivante et itinérante", donnant corps à ce lien avec le "Xoymet", une pratique traditionnelle, selon lui, propre à la vieille ville.

C'est dans cette dynamique, souligne l'artiste, que les portraits circulent entre les foyers lors des mariages pour décorer le salon de la mariée avec les tableaux des voisines.

"L'image y est un outil de lien social et de solidarité, avant d'être un objet esthétique", a encore fait valoir Massow Kâ.

Il ajoute que Ndar Nataal veut se positionner comme une plateforme culturelle et un studio de photographie incontournable basé à Saint-Louis.