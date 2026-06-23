Togo: Finances locales - Nouvelle session de formation

La deuxième vague de formation des ordonnateurs et receveurs des collectivités territoriales s'est ouverte lundi à Kpalimé, réunissant pendant cinq jours 100 participants issus des régions des Plateaux, Maritime et du Grand Lomé.

Après une première session tenue à Kara, cet atelier poursuit l'objectif de professionnaliser la gestion financière décentralisée à travers tout le pays. « La collectivité territoriale constitue l'échelon privilégié d'identification des besoins des populations. Mais cette responsabilité implique des exigences élevées en matière de compétence, de rigueur, de transparence et de redevabilité », a souligné le représentant du ministre des Finances et du Budget.

Au programme : élaboration de budgets locaux sincères et soutenables, maîtrise des procédures d'exécution budgétaire, clarification des rôles des ordonnateurs et receveurs, et ancrage d'une culture de performance et de redevabilité dans les collectivités. Les travaux se poursuivront jusqu'au 26 juin.