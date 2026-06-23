Afrique du Nord: Tunisie-Égypte - Vers une coopération renforcée dans l'industrie, l'énergie et le numérique

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a évoqué, lors de son entretien tenu aujourd'hui, le 22 juin 2026 à Amman, avec son homologue égyptien, M. Badr Abdel Aty, une évaluation de l'état d'avancement du suivi de la mise en oeuvre des résultats de la Haute Commission tuniso-égyptienne.

Les deux Ministres sont convenus de l'importance d'accélérer la recherche des moyens à même de garantir une meilleure fluidité de la circulation des marchandises et des produits entre les deux pays, ainsi que de hisser la coopération dans les domaines de l'industrie, de l'énergie, des technologies de l'information et de la communication, du dessalement de l'eau de mer, ainsi que dans d'autres secteurs.

Le Ministre égyptien a exprimé la volonté de son pays d'assurer une présence égyptienne importante lors des activités du Forum International de l'Investissement que la Tunisie accueillera à la fin du mois en cours.

Les deux Ministres ont également passé en revue des questions arabes et régionales inscrites à l'ordre du jour du Conseil des Ministres de la Ligue des États Arabes.