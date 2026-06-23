Afrique: La révolution 5G ouvre une nouvelle bataille géo-économique

Selon les dernières projections d'Ericsson, les abonnements à la 5G devraient passer de 30 millions en 2025 à 370 millions en 2031, représentant près de 28 % de l'ensemble des abonnements mobiles de l'Afrique subsaharienne.

Derrière les chiffres se dessine bien davantage qu'une simple évolution technologique : c'est une profonde recomposition économique, industrielle et géostratégique qui est à l'oeuvre. Longtemps considérée comme un marché en retard dans le domaine des télécommunications, l'Afrique subsaharienne apparaît désormais comme l'une des zones de croissance les plus dynamiques de la planète. Avec une progression annuelle moyenne de 54 %, la 5G y affiche le rythme de développement le plus rapide au monde.

Cette accélération s'explique par plusieurs facteurs : la démocratisation des smartphones, l'urbanisation rapide, l'essor des services numériques et la montée en puissance des technologies financières. La révolution numérique africaine ne se limite plus aux communications. Elle touche désormais l'ensemble des secteurs productifs.

Agriculture de précision, télémédecine, enseignement à distance, commerce électronique, villes intelligentes, industrie connectée : la 5G devient progressivement une infrastructure stratégique comparable aux routes, aux ports ou aux réseaux électriques.

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Cette mutation suscite l'intérêt croissant des grandes puissances technologiques mondiales. Les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, la Corée du Sud et les pays du Golfe considèrent désormais le marché numérique africain comme un espace majeur de compétition économique. Derrière les infrastructures télécoms se jouent des enjeux de souveraineté numérique, de contrôle des données et d'influence technologique.

La Chine conserve aujourd'hui une avance significative grâce à la présence historique de ses groupes dans les infrastructures de télécommunications africaines. Mais les entreprises occidentales tentent de regagner du terrain à travers de nouveaux investissements dans les réseaux, les centres de données, le cloud et les services numériques.

Cette concurrence transforme progressivement l'Afrique en l'un des théâtres majeurs de la rivalité technologique mondiale. Sur le plan économique, les perspectives sont considérables. Le nombre total d'abonnements mobiles devrait atteindre 1,31 milliard en 2031, tandis que le trafic mensuel de données sera multiplié par plus de trois, passant de 2,8 à 9,7 exaoctets.

Cette explosion de la consommation numérique crée un immense marché pour les opérateurs télécoms, les fournisseurs de contenus, les plateformes numériques et les services financiers dématérialisés. L'essor du mobile money constitue l'un des principaux moteurs de cette croissance. L'Afrique demeure le premier laboratoire mondial de l'inclusion financière par téléphone mobile.

Les nouvelles générations de réseaux permettront d'accélérer encore davantage l'intégration des populations aux services bancaires, assurantiels et commerciaux. Cependant, plusieurs défis demeurent. Le premier concerne les infrastructures énergétiques. La 5G exige des réseaux électriques fiables dans des régions où l'accès à l'électricité reste parfois limité.

Le second porte sur les coûts d'investissement. Le déploiement des nouvelles infrastructures nécessite plusieurs dizaines de milliards de dollars d'investissements publics et privés au cours de la prochaine décennie. La question de la souveraineté numérique devient également centrale. À mesure que les données deviennent une ressource stratégique, les États africains cherchent à renforcer leur maîtrise des infrastructures critiques, du stockage des données et de la cybersécurité.

Le risque est de voir se reproduire dans le domaine numérique certaines dépendances déjà observées dans les secteurs des matières premières ou de l'énergie. Pour les gouvernements africains, l'enjeu dépasse désormais la simple couverture téléphonique. Il s'agit de transformer cette révolution technologique en levier d'industrialisation, d'innovation et de création d'emplois.

Les pays capables de développer des écosystèmes numériques performants attireront davantage d'investissements, renforceront leur compétitivité et amélioreront leur position dans l'économie mondiale. La bataille de la 5G en Afrique n'est donc pas seulement celle des opérateurs télécoms. Elle est devenue un enjeu de puissance économique, de souveraineté technologique et de développement stratégique. Dans un monde où les données sont désormais aussi précieuses que les ressources naturelles, le continent joue une partie essentielle de son avenir économique et géopolitique.