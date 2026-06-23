Sénégal: Pape Thiaw, sélectionneur des Lions - « C'est une finale pour nous »

Une « finale ». C'est ainsi que que Pape Thiaw a qualifié la rencontre qui opposera l'équipe nationale du Sénégal à la sélection norvégienne de football ce mardi 23 juin à partir de minuit temps universel au stade MetLife de New Jersey, dans le cadre de la 2ème journée de la Coupe du monde de football.

Face à la presse hier, dimanche 21 juin, le sélectionneur a reconnu l'existence des dysfonctionnements au sein de la tanière tout en assurant que la question relative à son contrat est désormais régléé. Morceaux choisis.

Sur le match contre la Norvège

« Dans 24 heures, nous allons affronter la Norvège. Ce sera un match difficile. Nous nous sommes bien préparés, nous avons beaucoup analysé cette équipe, étudié ses points forts et ses points faibles. Aujourd'hui, nous sommes déterminés. Nous savons que c'est un match très important, une véritable finale pour nous, si nous voulons continuer l'aventure dans cette Coupe du monde.

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Nous savons qu'un nouveau mauvais résultat pourrait compromettre nos chances de qualification. Nous voulons rester dans cette compétition et aller le plus loin possible. Face à une équipe norvégienne très forte offensivement et athlétiquement, nous sommes prêts à relever le défi pour aller chercher les trois points. »

Sur les polémiques autour de la Tanière et sa situation contractuelle

« C'est vrai qu'il y a des dysfonctionnements. Mais nous, les joueurs, le staff et la Fédération, sommes focalisés sur le match de demain (mardi). Je pense que c'est le plus important. (Sur sa situation contractuelle) Oui, la situation est réglée. Cela a pris du temps mais je tiens à préciser que cela n'a jamais été une question d'argent. C'était une question de principe et de respect. »

Sur la défaite contre la France

« Nous avons trébuché lors du premier match. Comme je l'ai déjà dit, nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous avons analysé cette rencontre, identifié nos erreurs et travaillé pour les corriger. Maintenant, nous sommes tournés vers le match de demain avec la volonté de faire plaisir à notre peuple et de poursuivre notre parcours dans la compétition. »

Plan contre Erling Haaland

« Haaland est un très grand attaquant, mais il n'y aura pas de plan anti-Haaland. Il y aura plutôt un plan anti-Norvège. Nous savons ce qu'il représente, mais nous avons aussi des défenseurs de très haut niveaux habitués à affronter ce type de joueurs. Notre objectif reste avant tout d'aller chercher les points. »

Sur l'absence d'un observateur lors de Norvège-Irak

« Nous n'avons envoyé personne au stade pour superviser le match entre la Norvège et l'Irak. En revanche, nous avons suivi la rencontre et effectué un important travail d'analyse vidéo en plan large. Aujourd'hui, les outils dont nous disposons permettent d'étudier très précisément une équipe. Nous avons identifié les forces et les faiblesses de la Norvège. »

Sur l'état de son groupe

« Tout le monde est apte. Les joueurs ont envie de mouiller le maillot et de faire plaisir au peuple sénégalais. L'équipe a bien récupéré et tout le monde est prêt pour ce rendez-vous important. »

Sur les choix offensifs

« Je ne pense pas que l'attaque qui a débuté contre la France ait été mauvaise. Nous avons surtout manqué d'efficacité. Je préfère une équipe qui se crée des occasions qu'une équipe qui n'en crée pas. Nous avons travaillé cet aspect et j'espère que demain (mardi) nous aurons la réussite nécessaire pour concrétiser nos opportunités. »

Sur l'objectif du Sénégal

« Nous sommes champions d'Afrique et nous avons le devoir de représenter dignement notre pays et notre continent. Mais la Coupe du monde est un autre niveau de compétition. Tout se joue sur des détails. À nous de corriger ceux qui nous ont coûté cher contre la France et d'exploiter nos points forts. »

Sur les ajustements tactiques

« Nous avons corrigé certaines erreurs observées contre la France. La Norvège est une équipe très forte physiquement, qui joue beaucoup vers l'avant. Nous devrons être agressifs à la perte du ballon pour empêcher leurs transitions rapides. Nous resterons fidèles à nos principes de jeu. »

Sur l'arrivée de l'analyste vidéo Abdoulaye Seck « Thalès » et la présence de Kouyaté

« Abdoulaye Seck est très compétent dans le domaine de l'analyse vidéo. Il vient renforcer le staff et épauler ceux qui sont déjà en place. C'est moi qui ai souhaité sa venue car je considère son apport important. Il connaît bien les différentes générations de joueurs et peut également jouer un rôle de lien entre l'encadrement et le groupe. Quant à Chiekhou (Kouyate), c'est moi qui ai aussi demandé qu'il vienne rejoindre le staff. Il sera le relais entre les joueurs et moi ».