Gabon: Sénat - Examen projet de la loi de finances rectificative 2026

Auditionnés conjointement ce matin au siège provisoire du Sénat, le Ministre de l'Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie Chère et le Ministre de la Planification et de la Prospective étaient face aux Sénateurs Membres de la Commission des Finances et du Budget.

Les ministres Thierry Minko et Louise Pierrette Mvono ont exposé ensemble sur le projet de loi de finances rectificatives exercice 2026 :

-Volet recette de l'Etat ;

- Volet dépenses de l'Etat-Investissements ;

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- Gestion des finances publiques ;

- Dépenses transversales.

Pour le compte du ministère de l'Économie, le projet de budget rectificative de l'Etat est équilibré en ressources et en charges à 5.495,2 milliards contre 6.358,2 milliards prévus dans la loi de finances initiale, soit une baisse de 862,9 milliards. Les recettes budgétaires sont évaluées à 2.928,2 milliards de FCFA, pour un montant de 5.180 milliards en terme de dépenses.

En ce qui concerne le volet investissements de l'État, le ministre de la planification a présenté un budget ramené à 1.202 milliards de FCFA dont 1.034 milliards en ressources propres contre 2.132 milliards inscrits dans la loi initiale. Soit une réduction de 973 milliards.

Si pour les sénateurs ces prévisions semblent plus réalistes, plusieurs questions ont tout de même été abordées, en l'occurrence celles relatives à la faible dotation pour accompagner le développement des collectivités locales, celle sur le déséquilibre territorial en matière de programmation d'investissement ainsi que celle sur la question du déséquilibre entre la baisse des dépenses de l'État et l'augmentation des recettes fiscales, entre autres.

Il faut dire que ce projet de loi des finances rectificative a notamment vocation à restaurer la crédibilité du budget de L'État mais aussi de matérialiser les axes de prioritaires de la vision de Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema.