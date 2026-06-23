Sénégal: A Berlin, Bassirou Diomaye Faye vante les atouts du pays

Le président sénégalais cherche à attirer les investissements étrangers. A Berlin, il a participé à un Forum économique avant une rencontre avec le chancelier ce mardi.

Le président du Sénégal sera reçu, ce mardi (23.06), par le chancelier allemand à Berlin. Bassirou Diomaye Faye doit recontrer Friedrich Merz, avant un autre tête-à-tête avec le président allemand, Frank-Walter Steinmeier.

Le chef de l'Etat sénégalais a déjà participé ce lundi, dans la capitale allemande, à un Forum économique, alors que Dakar cherche à attirer et à convaincre des investisseurs étrangers, notamment du secteur privé.

Dans une opération de séduction, Bassirou Diomaye Faye n'a donc pas manqué de présenter le potentiel de son pays. Il a mis en avant l'amélioration du climat des affaires, la lutte contre la corruption, de nouveaux cadres juridiques, comme un nouveau code des investissements, et un code des douanes en cours de révision pour "éliminer les lenteurs".

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Ressources naturelles et position géographique

Le président sénégalais a aussi vanté la "stabilité politique" et "la tradition démocratique" du pays, ainsi que la position géographique du Sénégal, faisant du pays une "terre d'accueil pour l'accès à un marché de plus de 300 millions de consommateurs au niveau de la Cédéao et d'environ 1 milliard dans la zone de libre-échange continentale africaine".

Bassirou Dionamye Faye a aussi rappelé que "le Sénégal dispose de ressources naturelles avec les récentes découvertes de pétrole et de gaz qui sont en cours d'exploitation, de même que des minerais critiques tels que des réserves importantes de phosphate, de fer, d'or, de zircon et un potentiel d'uranium, ainsi qu'une main-d'oeuvre jeune et dynamique".

La formation de main d'oeuvre qualifiée

Dans le même temps, l'Allemagne lorgne sur la formation de personnel qualifié, que ce soit au Sénégal ou ailleurs dans le monde, pour faire face à son manque de main d'oeuvre. Le secteur de l'énergie intéresse également les entreprises allemandes.

Enfin, le Fonds monétaire international a communiqué sur sa récente mission d'évaluation au Sénégal.

Le FMI a salué une économie sénégalaise résiliente - portée l'an dernier par le secteur des hydrocarbures - même si le pays accuse aussi le coup d'un "contexte mondial éprouvant".

Le Fonds note que les autorités sénégalaises "ont réitéré leur intérêt pour un nouveau programme soutenu par le FMI". Un dossier sensible, cristallisant les divisions entre Bassirou Diomaye Faye et son ancien premier ministre Ousmane Sonko.