Soudan: Le sous-secrétaire des AE arrive à Moscou

Le sous-secrétaire des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Muawia Osman Khalid, est arrivé aujourd'hui à Moscou à la tête de la délégation soudanaise participant aux travaux du Comité de consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères du Soudan et de la Fédération de Russie.

Une session officielle de consultations se tiendra sous la coprésidence du sous-secrétaire soudanais et du vice-ministre russe des Affaires étrangères, M. Georgy Zinoviev, en présence des ambassadeurs des deux pays.

Le programme de la visite comprend également plusieurs rencontres de haut niveau, notamment avec le président de la Commission des relations extérieures du Conseil de la Fédération, le vice-ministre russe des Affaires étrangères chargé des organisations internationales ainsi que le directeur général de la coopération internationale au ministère des Ressources naturelles, qui préside la partie russe de la Commission ministérielle mixte.

Cette visite devrait contribuer au renforcement des relations bilatérales, à l'approfondissement de la coopération et de la coordination entre les deux pays dans les forums internationaux, ainsi qu'au suivi de la mise en oeuvre du protocole de coopération de la Commission gouvernementale soudano-russe.