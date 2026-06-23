Soudan: Le ministre de la Culture réaffirme le rôle stratégique du Tourisme dans la relance économique

Le ministre de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités, M. Khalid Al-Eysir, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire du tourisme un pilier majeur de l'économie nationale et un levier essentiel de la reconstruction et du développement durable au Soudan.

S'exprimant à l'ouverture d'un atelier sur le développement du tourisme organisé dans l'État du Nahral-Anil, il a souligné la nécessité de renforcer les infrastructures, la promotion touristique et l'attraction des investissements afin d'améliorer la compétitivité du pays comme destination touristique régionale et internationale.

Le ministre a révélé que plus de 600 pièces archéologiques pillées par la milice ont été récupérées grâce à la coopération entre les autorités soudanaises, les forces de sécurité et les organisations internationales. Il a également appelé à la réalisation de prospections archéologiques avant toute activité minière afin de préserver le patrimoine culturel national.

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Al-Eysir a mis en avant les importants atouts touristiques du Soudan, notamment dans l'État du Nahral-Anil qui abrite des sites archéologiques majeurs tels que les pyramides de Bajrawiya et Musawwarat. Il a estimé que l'amélioration de la situation sécuritaire favorisera la reprise du tourisme et l'essor des investissements dans le secteur.

Il a enfin annoncé le lancement prochain d'un centre régional de l'Autorité générale de la radio et de la télévision dans l'État, afin de soutenir la promotion du tourisme et sa contribution à l'économie nationale.