Soudan: Le ministre de la Culture réaffirme le rôle stratégique du Tourisme dans la relance économique

22 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités, M. Khalid Al-Eysir, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire du tourisme un pilier majeur de l'économie nationale et un levier essentiel de la reconstruction et du développement durable au Soudan.

S'exprimant à l'ouverture d'un atelier sur le développement du tourisme organisé dans l'État du Nahral-Anil, il a souligné la nécessité de renforcer les infrastructures, la promotion touristique et l'attraction des investissements afin d'améliorer la compétitivité du pays comme destination touristique régionale et internationale.

Le ministre a révélé que plus de 600 pièces archéologiques pillées par la milice ont été récupérées grâce à la coopération entre les autorités soudanaises, les forces de sécurité et les organisations internationales. Il a également appelé à la réalisation de prospections archéologiques avant toute activité minière afin de préserver le patrimoine culturel national.

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Al-Eysir a mis en avant les importants atouts touristiques du Soudan, notamment dans l'État du Nahral-Anil qui abrite des sites archéologiques majeurs tels que les pyramides de Bajrawiya et Musawwarat. Il a estimé que l'amélioration de la situation sécuritaire favorisera la reprise du tourisme et l'essor des investissements dans le secteur.

Il a enfin annoncé le lancement prochain d'un centre régional de l'Autorité générale de la radio et de la télévision dans l'État, afin de soutenir la promotion du tourisme et sa contribution à l'économie nationale.

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