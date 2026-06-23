Soudan: L'UNICEF réaffirme la coordination conjointe avec les partenaires dans l'état d'Alshamalya

L'UNICEF a examiné avec les autorités de l'État d'Alshamalya lavancement de ses projets en cours et prévus, ainsi que les mécanismes de coordination avec le Secrétariat des affaires sociales, l'aide humanitaire et les partenaires nationaux.

À l'issue de la rencontre, le directeur des opérations de terrain de l'UNICEF, Dr. EzzatAllah Majid, a souligné que les discussions ont porté sur le renforcement des programmes de protection de l'enfance et la consolidation du partenariat avec les institutions concernées.

Il a salué les efforts du Secrétariat des affaires sociales dans ce domaine, affirmant que la coopération entre les deux parties continue de progresser.