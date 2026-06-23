Tunisie: CAB/Délai du dépôt des dossiers de candidature à la présidence clos - Pas l'ombre d'un « repreneur... »

Aucune personnalité à Bizerte n'a émis le vœu de diriger le club nordiste

C'était, pour le moins, prévisible. Rien qu'être un simple membre au CAB constitue, en ces temps difficiles, une énorme responsabilité, non seulement morale mais également matérielle. Les dirigeants sortants l'ont appris à leurs dépens et ne sont pas près, suivant une source proche de la famille cabiste, de renouveler le bail pour une nouvelle expérience.

La preuve est que la date butoir du dépôt des dossiers de candidature de la présidence du club vient d'expirer et pas l'ombre d'un éventuel «repreneur» En effet, rien à «étudier» dans les bureaux du secrétariat du CAB à la date du 20 juin. Il va falloir, désormais, se contenter d'une assemblée évaluative et reporter celle élective à une date ultérieure selon les règlements en vigueur. On fixera un nouveau délai et on donnera une chance ou plutôt une opportunité supplémentaire à d'éventuel(s) candidat(s). Seulement rien n'est moins sûr !

Rebelote?!

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Les supporters» jaune et noir» se trouvent, à nouveau, dans une situation semblable aux saisons précédentes. Le témoignage d'une figure sportive bizertine très fiable qui prédisait qu'on se dirigeait tout droit vers une équipe dirigeante provisoire est en train d'être confirmé. À moins d'une surprise de dernière minute ce qui serait un miracle. On n'aura jamais suffisamment répété qu'un président de club qui se manifeste de son propre gré est, malheureusement, devenu une denrée rare dans notre pays.

Au CAB, les raisons de ce désintéressement sont multiples. Les comités directeurs successifs, depuis pratiquement une quinzaine d'années, ont laissé tour à tour des dettes relativement élevées pour pouvoir assainir facilement la situation financière du club. En outre, les sponsors boudent le club nordiste pour insuffisance de résultats.

Ces motifs conjugués à la désaffection du public, synonyme de manque d'argent à faire rentrer dans les caisses, ont davantage découragé tout candidat. C'est dans ces conditions que se tiendra, en principe, l'assemblée générale évaluative le 25 juin au cours de laquelle on lira les rapports moral et financier des six mois dirigés par le comité directeur provisoire.

Au secours Samir Yaâoub?

Verra-t-on de nouveau Samir Yaâcoub à la tête du CAB? Au point où nous en sommes, il n'est pas à écarter que les fans cabistes se tournent vers le président du comité sortant et le sollicitent pour venir au secours du CAB. Toutefois, au vu de son état de santé, il est peu probable, voire impossible qu'il cède à ce souhait. Il n'est donc pas exclu que les autorités régionales reviennent à la charge et imposent, amicalement cela s'entend, un nouveau nom pour une nouvelle période provisoire... Attendons voir !