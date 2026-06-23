Afrique: Mondial 2026 - Deux membres du bureau fédéral quittent la délégation tunisienne avant le dernier match

Les membres du bureau fédéral de la Fédération tunisienne de football, Moez Mestiri et Rim Bejaoui, ont quitté, ce lundi matin, la délégation de l'équipe nationale engagée à la Coupe du monde 2026 pour regagner la Tunisie, avant même le dernier match des Aigles de Carthage dans la phase de groupes.

Ce départ intervient alors que la sélection tunisienne s'apprête à rejoindre Kansas City, aux États-Unis, après son séjour à Monterrey, au Mexique, afin de préparer sa rencontre face aux Pays-Bas, prévue dans la nuit de jeudi à vendredi (heure tunisienne), pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe F.

Selon des informations initiales, la Fédération tunisienne de football envisageait un système de rotation entre les membres du bureau fédéral, à l'exception du président de la Fédération et de ses vice-présidents. Ce dispositif devait permettre à certains dirigeants de quitter la délégation à l'issue d'un match, tandis que d'autres rejoindraient l'équipe pour les rencontres suivantes.

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Toutefois, cette organisation ne semble pas avoir été appliquée de manière générale. Si Moez Mestiri et Rim Bejaoui ont effectivement quitté la délégation, les autres membres du bureau fédéral continuent d'accompagner la sélection nationale durant le reste de son séjour au Mondial. Cette situation suscite des interrogations, d'autant que ce départ intervient avant la dernière rencontre de la phase de groupes, alors que la sélection tunisienne traverse une période difficile après ses défaites contre la Suède (1-5) et le Japon (0-4).

À ce stade, aucune explication officielle n'a été fournie par la Fédération tunisienne de football concernant les raisons du départ des deux responsables ou le caractère éventuellement programmé de cette décision. En l'absence de communication officielle, il demeure impossible de confirmer l'existence d'éventuelles divergences au sein du bureau fédéral ou d'établir un lien entre ces départs et la gestion de l'équipe nationale durant la compétition. La délégation tunisienne doit poursuivre sa préparation en vue du dernier match contre les Pays-Bas, une rencontre qui clôturera la participation des Aigles de Carthage à la Coupe du monde 2026.