Tunisie: Usine de Sidi Bou Ali - Le plan de sauvetage toujours au point mort

Les opérations de maintenance prévues dans le cadre du plan de sauvetage de la Société industrielle laitière de Sidi Bou Ali, actuellement dénommée "Lait de mon pays", accusent un retard et n'ont toujours pas démarré, ont indiqué des responsables syndicaux et locaux.

Le secrétaire général du syndicat des ouvriers de l'usine et responsable du service comptabilité, Mohsen Jaballah, a affirmé que ces travaux, pourtant programmés dans le cadre du plan de relance, ne sont pas encore engagés, évoquant des blocages dans le secteur. Il a également estimé que certaines parties influentes du secteur seraient à l'origine de ces retards, sans fournir davantage de précisions. Selon lui, l'usine dispose d'une capacité opérationnelle importante, mobilisant environ 800 employés en période normale et jusqu'à 1 000 en haute saison, ce qui souligne, selon ses déclarations, l'enjeu économique et social du site.

De son côté, le technicien de l'usine Mohamed El Meskini a tiré la sonnette d'alarme sur la situation sociale des travailleurs, rappelant que l'usine est fermée depuis 2019. Il a ajouté que depuis 2025, les employés ne bénéficient plus de la couverture sociale liée à la sécurité sociale. Il a décrit une situation sociale particulièrement difficile, aggravée par la persistance de la fermeture et le retard dans l'application du plan de sauvetage censé permettre la reprise de l'activité. Sur le plan des perspectives, le membre du conseil local de Sidi Bou Ali, Aziz El Hajj, a indiqué que l'investisseur pressenti effectuera une visite de l'entreprise les 24, 25 et 26 juin.

Cette visite sera suivie par celle d'une équipe d'experts chargés d'évaluer la situation de l'usine, avant le lancement des travaux de maintenance. La reprise de la production est envisagée pour juin 2027, selon la même source, qui assure que des efforts sont en cours pour débloquer le dossier. Les autorités locales et les parties concernées poursuivent leurs démarches afin de rétablir la production de l'entreprise, dans un objectif de renforcement de la sécurité alimentaire et, à terme, de relance des exportations.

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