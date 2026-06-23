Sénégal: Les précisions d'Ousmane Sonko

Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a, apporté, hier, des précisions sur la révision constitutionnelle, en rappelant que l'Assemblée nationale agit dans le cadre du mandat confié par le peuple. Lors de la séance plénière, l'Assemblée nationale a enregistré quatre nouveaux députés et El Malick Ndiaye a été élu premier vice-président de l'institution.

Profitant de la séance plénière consacrée au vote des projets de loi portant sur le Code du travail et la Sécurité sociale, le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a apporté, hier, des précisions sur la révision constitutionnelle.

Il a indiqué que la représentation nationale se conforme à l'engagement pris devant le peuple souverain. Selon lui, il appartient aux députés, en vertu des dispositions de l'article 103 de la Constitution, d'exercer la haute responsabilité qui leur est confiée en procédant à l'examen et à l'adoption de la proposition de révision constitutionnelle selon la procédure prévue à l'article 79 de la loi fondamentale.

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« Le peuple nous a confié un mandat (...). En effet, les réformes de rupture constituent le socle idéologique de ce contrat (...). Nous n'avons jamais donné au président de la République un ultimatum. Chacun se limitera à ses prérogatives constitutionnelles », a déclaré Ousmane Sonko.

Il a rappelé que l'entreprise réformatrice appartient au peuple sénégalais et à la représentation nationale, dépositaire de la légitimité populaire. À son avis, l'objectif de la proposition de révision de la Constitution est déjà atteint. Selon lui, l'initiative parlementaire visait à créer les conditions nécessaires à l'adoption de cette révision promise au peuple et dont l'approbation tardait à intervenir.

« Dans notre modèle démocratique, seules deux entités peuvent se prévaloir du pouvoir constituant : le peuple et l'Assemblée nationale. Nul autre pouvoir ne peut prétendre accéder à cette haute dignité. En tant que pouvoir constituant, l'Assemblée nationale a toute compétence pour initier, adopter et, le cas échéant, approuver une révision ou une modification de la Constitution », a soutenu Ousmane Sonko.

Il a rappelé que l'Assemblée nationale dispose de la compétence d'initier et d'adopter des révisions constitutionnelles, notamment par un vote à la majorité qualifiée des trois cinquièmes, ce qui vaut à la fois adoption et approbation, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2006.

Quatre nouveaux députés, El Malick Ndiaye premier vice-président

Lors de cette séance plénière, l'Assemblée nationale a procédé à la réintégration d'Amadou Ba et de Momar Tall Ndao. Les deux responsables occupaient respectivement les fonctions de ministre de la Culture et de secrétaire d'État à l'Urbanisme et au Logement dans le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko.

Dans le même temps, Salimata Dieng et Abass Ndiaye, tous deux membres du parti Pastef-Les Patriotes, ont été installés dans leurs fonctions de députés.

Salimata Dieng siège en qualité de suppléante de Marie Angélique Diouf, nommée ministre dans le nouveau gouvernement. Quant à Abass Ndiaye, il remplace Lahad Ndiaye, devenu ministre des Transports.

L'Assemblée nationale a également procédé à l'élection du premier et du troisième vice-président de son bureau. El Malick Ndiaye a été élu premier vice-président, tandis qu'Ismaïla Diallo a été porté à la fonction de troisième vice-président.

Les deux candidats ont chacun obtenu 130 voix.