Tunisie: Tunis ville et Bab Souika - Vers une société communautaire de recyclage des déchets

Le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala, a reçu ce lundi 22 juin 2026 les membres des conseils locaux de Tunis ville et de Bab Souika, lors d'une réunion consacrée aux principales problématiques de développement local.

Au cours de cette rencontre, les élus locaux ont mis en avant plusieurs difficultés entravant leur action, notamment la faible réactivité de certaines structures administratives face aux représentants des conseils locaux. Une situation qui limite la transmission des préoccupations des citoyens vers les autorités compétentes.

Les participants ont également évoqué le retard de plusieurs projets de développement dans la région, ainsi que la situation sociale précaire de certaines personnes sans soutien familial ou sans-abri. Ils ont appelé à la mise en place de solutions urgentes garantissant leur dignité et une prise en charge sociale appropriée.

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Sur le plan environnemental, la question de la décharge de Bab Saadoun a été largement abordée. Les membres des conseils locaux ont plaidé en faveur du soutien à une initiative visant la création d'une société communautaire dédiée à la valorisation et au recyclage des déchets. Ce projet vise à réduire la pollution et à transformer les déchets en ressource économique génératrice d'emplois locaux.

Les problématiques sanitaires ont également été soulevées, notamment la surcharge des établissements hospitaliers de la région, qui abrite plusieurs grands hôpitaux publics du pays. Les intervenants ont insisté sur la nécessité de renforcer les ressources humaines, les équipements médicaux et d'améliorer les conditions d'accueil et de prise en charge des patients.

Sur le plan culturel, les discussions ont porté sur la nécessité d'accélérer la réhabilitation du musée Ibn Khaldoun et la valorisation de son environnement, ainsi que sur la restauration urgente du centre culturel Hassan Zmerli, actuellement menacé de dégradation. L'aménagement du circuit touristique adjacent a également été évoqué.

Par ailleurs, la question des logements menaçant ruine a été abordée. Les élus ont appelé à des mesures urgentes de sécurisation et de relogement des familles concernées, ainsi qu'à une lutte renforcée contre l'habitat anarchique, dans une approche globale conciliant exigences légales et dimensions sociales. En conclusion, Ibrahim Bouderbala a appelé les conseils locaux à élaborer des projets concrets et réalisables, à soumettre aux autorités compétentes afin d'en étudier la mise en oeuvre. L'objectif est de répondre aux attentes des citoyens et de renforcer la dynamique de développement local.