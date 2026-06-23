Afrique du Nord: Diplomatie, commerce et énergie au cœur des échanges à Amman

22 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Dans le cadre de sa participation à la réunion ministérielle arabe, qui se tient dans la capitale jordanienne, Amman, le 22 juin 2026, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a eu une rencontre avec son homologue algérien, M. Ahmed Attaf, Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères, de la Communauté Nationale à l'Etranger et des Affaires Africaines.

Cette rencontre a permis de passer en revue les différents volets de la coopération bilatérale ainsi que les préparatifs en cours en vue de la tenue, le mois prochain, de la Commission de suivi tuniso-algérienne. Les discussions ont porté en particulier sur les secteurs du commerce, de l'industrie et de l'énergie, ainsi que sur les mesures relatives aux affaires consulaires et à tout ce qui est susceptible de faciliter la circulation et le séjour des citoyens tunisiens et algériens dans les deux pays.

Les deux Ministres ont également abordé plusieurs questions liées à l'évolution de la situation aux niveaux régional et international, ainsi que les moyens de renforcer la coordination entre les deux pays sur ces dossiers.

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