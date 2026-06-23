Algérie: Le président de la République suit un exposé sur le tissu économique national et l'évolution de l'industrie nationale

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a suivi, lundi après-midi au Palais des expositions des Pins maritimes, après avoir inauguré la 57e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), un exposé présenté par la ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Mme Amel Abdellatif, portant sur le tissu économique national et les statistiques relatives à cet événement économique, dans lequel elle a mis en avant les progrès accomplis dans le secteur industriel en Algérie ces dernières années.

L'exposé a porté sur la répartition du tissu économique national jusqu'au 17 juin courant, l'évolution du nombre de registres de commerce et l'évolution du nombre d'opérateurs inscrits dans les activités de production et de services depuis la tenue de la Foire de la production nationale, en décembre dernier.

L'exposé montre que l'industrie nationale est "passée du renforcement de la production à la construction de la souveraineté économique, enregistrant aujourd'hui des résultats concrets", dans la mesure où "plusieurs filières industrielles ont connu une hausse notable des taux de couverture du marché national et une orientation vers l'exportation, notamment les matériaux de construction, l'électroménager, l'agroalimentaire, les produits cosmétiques et de soins corporels, les détergents, l'industrie pharmaceutique, le textile et le mobilier domestique et de bureau".

Les taux de couverture nationale dans ces secteurs sont de 50%-80%, tandis que certains produits ont atteint l'autosuffisance totale avec un taux de couverture de 100%, d'après les chiffres présentés.

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Lors de cette 57e édition de la FIA, les fruits de la politique industrielle nationale sont palpables, à travers l'exposition de produits désormais fabriqués localement alors qu'ils étaient auparavant entièrement importés.

L'exposé montre aussi que nombre de projets reflètent la transformation que connaît l'économie nationale, à travers le renforcement de la production locale, la réduction de la dépendance aux importations, le transfert de technologie, la création d'emplois et l'augmentation des exportations hors hydrocarbures.

L'exposé a également présenté des chiffres concernant cette 57e édition de la FIA, qui enregistre la participation de 36 pays et de 781 exposants, dont 202 entreprises étrangères et 579 entreprises nationales.