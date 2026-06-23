Algérie: Le président de la République visite plusieurs stands d'entreprises algériennes et étrangères

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a visité, lundi au Palais des expositions des Pins maritimes, après avoir inauguré la Foire internationale d'Alger, plusieurs stands d'entreprises algériennes et étrangères participant à cet événement économique.

A cette occasion, le président de la République s'est enquis des réalisations accomplies et des investissements réalisés par les entreprises algériennes dans divers secteurs d'activité, avant de s'arrêter au stand de Sonelgaz International, filiale du groupe Sonelgaz, ce nouvel acquis dans le secteur de l'énergie déployé aujourd'hui dans plusieurs pays africains pour explorer les opportunités de partenariat et d'investissement.

Le président de la République a également visité les stands de la Plateforme nationale d'intégration automobile (AIDA) et du Conseil du renouveau économique algérien (CREA).

Le président de la République avait entamé sa visite de la Foire par une halte au pavillon de l'Espagne, invitée d'honneur de cette édition, ainsi qu'à ceux du Tchad, de la Tunisie et du Sultanat d'Oman.

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Le président de la République a aussi visité le pavillon du ministère de la Défense nationale, où il a suivi des explications détaillées sur les différentes industries militaires et les structures de production de l'Armée nationale populaire (ANP).

Le président de la République a, par ailleurs, suivi un exposé exhaustif sur cette 57e édition de la FIA, organisée sous le slogan "Confiance et stabilité pour une croissance durable", avec la participation d'opérateurs économiques et d'entreprises nationales et étrangères.