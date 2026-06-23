Maroc: Dizzy Dros - Le rap est porteur d'un message sociétal et le succès commercial ne reflète pas la valeur créative

Le rappeur marocain Omar Souhaili, alias « Dizzy DROS », a affirmé, lundi à Rabat, que le rap est désormais porteur d'un message sociétal, ajoutant que le succès commercial d'un artiste ne reflète pas nécessairement la valeur créative des oeuvres musicales.

S'exprimant lors de la conférence de presse précédant son concert prévu lundi soir à Salé, dans le cadre de la 21e édition du Festival « Mawazine : Rythmes du Monde », le chanteur a expliqué que le poids de la responsabilité sociétal grandit à mesure que la base de fans s'élargit, pour toucher différentes catégories d'âge, y compris les familles et les enfants, notant que cette réalité l'a amené à faire preuve de davantage de prudence dans le choix de ses mots et des thèmes qu'il aborde.

Le festival, a-t-il dit, constitue une étape marquante dans le parcours de tout artiste, relevant que cet événement artistique de portée mondiale offre aux artistes une occasion exceptionnelle d'établir un contact direct avec un large public et de briser les barrières virtuelles.

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L'artiste marocain a ajouté que présenter un spectacle vivant sur une scène de l'envergure de Mawazine exige des efforts redoublés et une préparation particulière, insistant sur sa volonté d'offrir un show à la hauteur des attentes d'un public passionné par ce genre musical.

Évoquant son parcours artistique, Dizzy DROS a estimé que son premier projet, « Casafonia », demeure une oeuvre phare qui lui rappelle toujours ses débuts, soulignant que la motivation principale pour entrer dans l'univers du rap doit être la passion, l'amour de la musique et le désir sincère d'exprimer son rapport à soi-même et à la société.

Concernant les succès numériques et les distinctions internationales qu'il a récemment remportés, il a relevé que les chiffres restent un critère permettant de mesurer le succès commercial et l'engouement du public, tout en notant que le succès commercial ne traduit pas forcément la valeur artistique ou créative des oeuvres.

La scène rap, a-t-il poursuivi, est marquée par une forte compétitivité, précisant que son objectif reste toujours de proposer un style musical unique et innovant, notant que la réussite d'une production musicale est le fruit d'un effort collectif.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival Mawazine-Rythmes du Monde (19-27 juin), s'impose comme un événement artistique mondial réunissant de grandes stars internationales, arabes et africaines, tout en mettant à l'honneur des talents marocains, incarnant ainsi les valeurs d'ouverture et d'échanges culturels à travers la musique.