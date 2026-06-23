Maroc: Mawazine - La superstar Tyla livre à l'OLM Souissi un show musical spectaculaire

La superstar Tyla, nouvelle icône de la pop mondiale, a livré, dimanche soir sur la scène OLM Souissi, un show musical époustouflant à l'occasion de la 21e édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde.

Pour sa première montée sur scène au Maroc, l'artiste de 24 ans à la voix douce et pétillante a émerveillé ses fans, venus en masse, par sa présence scénique magnétique, son énergie débordante et ses performances chorégraphiques parfaitement maîtrisées.

Accueillie par un tonnerre d'acclamations d'une foule survoltée et impatiente de voir surgir son idole, l'artiste sud-africaine, révélée à l'échelle internationale grâce à son style musical unique, a fait une entrée sur scène des plus saisissantes, avec son titre « Is It », déclenchant une euphorie collective.

Accompagnée d'un groupe de danseurs au talent confirmé, Tyla a enchaîné, avec une aisance remarquable, une sélection de ses tubes les plus populaires dont « Safer », « Dynamite », « Jump » ou encore « Bliss », au grand plaisir de ses fans en liesse qui ne cessaient de pousser des cris surexcités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ainsi, l'artiste a, dès le début du show, réussi à plonger la foule dans une ambiance festive bouillonnante de sonorités et de rythmes entraînants.

Portés par des hits énergétiques et une mise en scène grandiose alliant jeux de lumière spectaculaires, effets pyrotechniques et jets de fumée, les spectateurs n'ont pu que céder à l'exaltation pour se laisser entraîner dans une frénésie dansante sans pareil.

L'ambiance est montée d'un cran lorsque Tyla a interprété « She Did It Again » et « Channel » qui ont suscité sur scène une vague d'enthousiasme et de jovialité sans égal.

Mais le clou du spectacle a été sans conteste l'interprétation de « Water » et « Push 2 Start », deux tubes emblématiques de son répertoire dont les paroles ont été reprises en choeur par la foule, dans un pur moment de bonheur et de joie partagée, où artiste et spectateurs ont vibré à l'unisson.

À travers cette performance vibrante, ponctuée de multiples interactions avec le public et portée par un savant mélange d'amapiano, de R&B, de pop urbaine et d'afrobeats, la superstar a signé un concert de haute volée, vivement ovationné, qui constituera sans nul doute l'un des temps forts de la 21e édition du Festival Mawazine.

Chanteuse et compositrice sud-africaine, Tyla s'impose comme l'une des artistes les plus influentes de sa génération. Elle incarne une nouvelle vague de la pop globale, au carrefour du R&B, de l'amapiano et des sonorités urbaines contemporaines. Son univers mêle sensualité pop, rythmes sud-africains et chorégraphies soigneusement élaborées.