Maroc: Le patrimoine judéo-marocain célébré lors d'un Concert de la paix et de la fraternité à Paris

22 Juin 2026
Libération (Casablanca)

Le patrimoine musical judéo-marocain a été à l'honneur, dimanche soir à Paris, à l'occasion d'un Concert célébrant la paix et de la fraternité pour la fête de la musique.

Organisé par l'Association culturelle israélite de Créteil (ACIC), en partenariat avec l'ambassade du Royaume en France, cette soirée musicale, animée par les artistes marocains, Pinhas Cohen, Moshé Barshishat et Faysel Benhaddou a rassemblé la communauté marocaine de différentes confessions sous le signe du vivre-ensemble.

Pour l'ambassadeure de Sa Majesté le Roi à Paris, Samira Sitaïl, « cette soirée célèbre les valeurs fondamentales qui constituent le socle de notre identité collective, à savoir la fraternité, l'amitié, le respect mutuel et le vivre-ensemble ».

Il s'agit de valeurs profondément ancrées dans l'histoire et la culture du Maroc, qui continuent d'inspirer les Marocains, où qu'ils vivent, quelles que soient leurs origines ou leurs convictions, a-t-elle ajouté.

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Ce concert, a-t-elle affirmé dans une déclaration à la MAP, est un hymne à la paix, à la fraternité et au dialogue, « qui témoigne de notre attachement à une société fondée sur l'ouverture, la tolérance et la coexistence. C'est ce qui fait la richesse de notre pays, une identité plurielle, nourrie par la diversité de ses composantes et unie par des valeurs communes ».

De son côté, le président de la communauté juive de Créteil, Albert El Harrar, a salué cette initiative portée par l'ambassade du Royaume en France, estimant qu'elle reflète l'esprit du Maroc fondé sur la générosité, le partage et la convivialité.

Il a, en outre, mis l'accent sur l'héritage judéo-marocain, ainsi que le vivre-ensemble séculaire entre juifs et musulmans dans le Royaume, notant que cette diversité, pleinement assumée et valorisée, constitue l'une des singularités du Maroc et l'un des fondements de sa force et de son rayonnement.

Selon lui, les traditions spirituelles et culturelles font réunir à travers la musique un message universel de paix.

« La musique marocaine qui, plus que jamais, nous rappelle que nos différences peuvent devenir une harmonie, et que notre héritage commun demeure une source précieuse de fraternité, de dialogue et d'espérance », a-t-il dit.

Malgré la chaleur accablante, le public, venu en nombre, a vibré au rythme des chansons cultes issues des répertoires chaâbi et arabo-andalou, accompagnant à l'unisson les chanteurs et reprenant avec eux les airs emblématiques de cet héritage musical.

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