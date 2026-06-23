Maroc: Tétouan - Une exposition collective retrace huit décennies de création visuelle et plastique

Une exposition collective rétrospective intitulée « 80 » a été inaugurée, samedi au Centre d'art moderne de Tétouan, retraçant huit décennies de création visuelle et plastique à travers les oeuvres d'artistes lauréats de l'École nationale des beaux-arts, en présence de personnalités du monde de la culture, des arts et de la diplomatie.

Cette exposition, organisée par l'Association des lauréats des Beaux-Arts de Tétouan dans le cadre de la célébration du 80e anniversaire de la création de l'École préparatoire des beaux-arts, devenue aujourd'hui l'Institut national des beaux-arts, se propose de célébrer la peinture en tant que discipline plastique érigée en pilier des programmes pédagogiques de cet établissement.

Coïncidant avec le 70e anniversaire de la disparition du fondateur de l'École préparatoire des beaux-arts, l'artiste espagnol Mariano Bertuchi, cette manifestation donne à voir une sélection de 75 oeuvres signées par 70 artistes issus de différentes générations formées au sein de cet établissement historique.

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L'exposition propose ainsi un vaste panorama visuel témoignant de la richesse et de la continuité d'un héritage artistique qui n'a cessé de se réinventer au fil des décennies, tout en demeurant profondément ancré dans ses fondements originels.

Se distinguant par une approche conjuguant dimension rétrospective et portée analytique, cette exposition propose un parcours chronologique invitant à appréhender les mécanismes de transmission du savoir dans la pratique artistique, à travers l'évolution du discours plastique au fil des générations successives.

L'exposition soulève également la question de la notion d' »École plastique de Tétouan » dans un contexte marqué par la diversité des parcours individuels, mettant en lumière une dynamique créative où se conjuguent continuité et émancipation, chaque artiste proposant sa propre interprétation d'un héritage esthétique constamment réinvesti et réinventé.

À cette occasion, le secrétaire général de l'Association des lauréats des Beaux-Arts de Tétouan, Bilal Cherif, a indiqué que cette exposition s'inscrit dans le cadre de la célébration de la mémoire de l'École plastique de Tétouan et de la commémoration du 80e anniversaire de la création de cette institution pionnière.

Il a ajouté que cette manifestation constitue une occasion de rendre hommage à l'art de la peinture, considéré comme une discipline centrale ayant occupé une place prépondérante dans les cursus de formation des différentes établissements qui se sont succédés dans la formation des artistes de la ville, depuis l'École préparatoire des beaux-arts, en passant par l'École nationale des beaux-arts, jusqu'à l'Institut national des beaux-arts.

Dans une déclaration à la MAP, M. Cherif a souligné que les changements de dénomination qu'ont connus ces établissements au fil des décennies n'ont nullement altéré l'essence de leur mission artistique, relevant que la peinture a toujours constitué le trait distinctif et le dénominateur commun de l'expérience de l'École plastique de Tétouan.

Pour sa part, le directeur de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, Mehdi Zouak, a affirmé que cet événement artistique constitue, au-delà de la célébration de huit décennies d'histoire des beaux-arts dans la ville, une occasion de raviver la mémoire d'une institution ayant largement contribué à façonner une part importante du paysage des arts plastiques au Maroc.

M. Zouak a précisé que l'intitulé de l'exposition renvoie à la commémoration de quatre-vingts années d'histoire des beaux-arts à Tétouan, couvrant la période allant de 1945 à 2025, et retraçant les différentes étapes qu'a connues l'institution, depuis l'École préparatoire des beaux-arts fondée par le peintre espagnol Mariano Bertuchi, en passant par l'École nationale des beaux-arts, associée au nom du défunt Mohamed Serghini, jusqu'à sa transformation, en 1993, en établissement d'enseignement supérieur dédié à la formation, à la création et à la recherche scientifique.

Il a, en outre, relevé que cette manifestation constitue un pont entre modernité et contemporanéité, grâce à la participation d'artistes venus de plusieurs pays, notamment des États-Unis et de la Tunisie, aux côtés d'artistes représentant différentes régions du Royaume, notant qu'il s'agit d'une véritable célébration des beaux-arts à Tétouan et de son riche héritage créatif.