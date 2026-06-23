Tunisie: Le gramme d'or atteint jusqu'à 600 dinars, porté par la dépréciation du dinar

Le prix du gramme d'or atteint actuellement jusqu'à 600 dinars en Tunisie pour le 18 carats, a indiqué ce lundi 22 juin 2026 le président de la Chambre nationale des commerçants de bijouterie, Hatem Ben Youssef, soulignant que cette hausse est principalement liée à la dépréciation du dinar ces dernières années.

S'exprimant sur les ondes de la radio Express Fm, il a précisé que le prix du gramme d'or 18 carats oscille actuellement entre 450 et 600 dinars, en fonction des coûts de fabrication et des frais de production. Selon lui, cette tendance pourrait connaître un léger recul dans la période à venir, mais la baisse attendue resterait limitée en raison des facteurs économiques structurels qui influencent le marché.

Le responsable a également indiqué que la pièce de bijouterie la plus légère actuellement commercialisée pèse environ 12 grammes et coûte près de 6 000 dinars, tandis que certains ensembles de bijoux, notamment les parures de mariage, peuvent atteindre jusqu'à 8 000 dinars.

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Sur le plan international, les prix de l'or ont reculé de plus de 44 dollars sur les marchés à terme, poursuivant la tendance baissière enregistrée la semaine précédente, dans un contexte de renforcement du dollar américain. Le marché a toutefois observé un léger rebond de l'or au comptant après un plus bas d'une semaine, tandis que les cours du pétrole ont reculé, sur fond d'annonces concernant des progrès dans les discussions entre l'Iran et les États-Unis.