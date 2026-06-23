Tunisie: L'Université Tunis El Manar lance une nouvelle spécialité tournée vers les métiers du futur

L'Université Tunis El Manar (UTM) a annoncé, ce lundi sur sa page officielle, l'ouverture à partir de la rentrée universitaire prochaine, de la licence nationale BioXplore (Bioinformatique et Exploration des Données du Vivant).

Cette nouvelle formation portée conjointement par l'Institut Supérieur des Sciences Biologiques Appliquées de Tunis (ISSBAT) et l'Institut Supérieur d'Informatique (ISI), constitue, selon l'UTM, une avancée majeure dans le paysage universitaire tunisien. En effet, il s'agit de la première licence nationale délivrée en Co-diplomation entre deux établissements de l'Université de Tunis El Manar. C'est aussi l'une des premières formations de Licence en Tunisie à intégrer de manière structurée les sciences du vivant, l'informatique, la science des données et l'intelligence artificielle.

« Cette formation répond concrètement aux besoins croissants des secteurs de la santé numérique, des biotechnologies, de la génomique, de l'agriculture de précision et de la recherche biomédicale », souligne l'UTM. La licence BioXplore offre aux étudiants une triple compétence en biologie, informatique et analyse des données, leur permettant d'évoluer dans des domaines scientifiques à forte valeur ajoutée et à fort potentiel d'employabilité.

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À travers cette initiative, l'Université de Tunis El Manar réaffirme son engagement en faveur de l'innovation pédagogique, de l'interdisciplinarité et de l'adaptation de l'offre de formation aux métiers émergents du 21è siècle, lit-on de même source.