Tunisie: Trois jours sans banques

La Fédération générale des banques, des établissements financiers et des assurances (FGBEFA) relevant de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) a annoncé la tenue d'une grève sectorielle les 23, 24 et 25 juin 2026, après l'échec des tentatives de reprise des négociations avec le Conseil bancaire et financier ainsi que la Fédération tunisienne des assurances.

Dans un communiqué publié ce lundi, la structure syndicale indique avoir été contrainte de recourir à ce mouvement de protestation « après l'échec de toutes les tentatives de relance du dialogue social ». Selon la même source, cette décision intervient en raison du refus d'accorder une augmentation salariale au titre de l'année 2026, ainsi que du rejet de l'application de l'article 412, paragraphe 2, de la loi n°41 de 2024 relative au code de commerce, aux employés du secteur bancaire.

La Fédération affirme que ces revendications s'inscrivent dans le cadre des négociations sociales sectorielles et du respect des droits des travailleurs du secteur financier. Cette grève devrait concerner l'ensemble des banques et établissements financiers ainsi que les compagnies d'assurances sur tout le territoire national, selon les termes du communiqué.