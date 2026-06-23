Tunisie: Pourquoi - Logique respectée

22 Juin 2026
La Presse (Tunis)
opinion Par Taoufik Belhaouane

Renard, tout «renard» qu'il est et aussi «sorcier» qu'il soit, n'a pu réaliser l'impossible.

D'ailleurs, c'était prévisible sauf pour les éternels optimistes et pour d'autres... pour des raisons évidentes. Ce n'est pas sa faute ni celle des joueurs d'ailleurs ni même celle des entraîneurs précédents. Mais c'est le système -- installé depuis des lustres -- qui broie tout... Nous n'allons pas donner des leçons mais, à notre avis, il faut tout changer et commencer par la base, c'est-à-dire par les clubs. Ce sont eux qui fournissent la matière première. Alors, assez de replâtrage et de calmants. La chirurgie est le meilleur remède.

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