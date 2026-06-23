Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 juin 2026

revue de presse

Mondial 2026 - Première victoire de l'Algérie, le Sénégal au pied du mur

La deuxième journée des groupes I et J a livré plusieurs enseignements majeurs. L’Argentine a confirmé son statut de favori en dominant l’Autriche (2-0), tandis que la France s’est qualifiée pour les 16es de finale grâce à un succès net contre l’Irak (3-0), dans une rencontre perturbée par un violent orage. Kylian Mbappé a signé un doublé.

Le Sénégal a livré une belle bataille, mais s’est incliné 3-2 face à la Norvège. Malgré un doublé d’Ismaïla Sarr, les Lions de la Teranga restent sous pression avant la dernière journée.

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En revanche, l’Algérie a relancé son Mondial. Menés par la Jordanie, les Fennecs ont renversé la situation en seconde période pour s’imposer 2-1, grâce notamment à Amine Gouiri. Cette victoire les maintient en course pour la qualification. [Source Africanews]

La Ligue arabe entérine officiellement la nomination de l'Egyptien Nabil Fahmy à sa tête

Nabil Fahmy, ancien ministre égyptien des Affaires Étrangères, a été nommé à la tête de la ligue arabe. Il avait été désigné dimanche 29 mars à l’unanimité. L’organisme a confirmé cette décision lors d'une réunion à Amman en Jordanie des ministres des Affaires étrangères de l'organisation, a indiqué la Ligue arabe lundi 22 juin.

L'ancien haut diplomate de 75 ans prendra ses fonctions pour cinq ans au début du mois de juillet cette année. Il succède à son compatriote égyptien Ahmed Aboul Gheit, en poste depuis 2016, devenant le huitième Égyptien à la tête de l'organisation panarabe basée au Caire.

La Ligue arabe, qui compte 22 membres n'a eu qu'un seul secrétaire général non égyptien depuis sa création : le Tunisien Chedli Klibi dans les années 1980, après que l’Égypte a été suspendue de l'organisation pour avoir signé un traité de paix avec Israël. [Source Africa Radio]

Mozambique : Elu la tête de son parti, l’opposant numéro un affiche ses ambitions malgré la répression

Ce 22 juin s’est achevé dans le nord du pays le premier congrès de l’Alliance nationale pour un Mozambique libre et autonome (Anamola). Ce parti d’opposition a été créé en août 2025 par l’opposant Venancio Mondlane. Le candidat à la présidentielle 2024, qui revendique toujours sa victoire à ce scrutin, a été élu à la tête d’Anamola sans opposition[…]

Pendant trois jours, près de 400 délégués ont débattu des orientations politiques du parti. Un programme qui pourrait se résumer en quelques mots : Venancio Mondlane, président. « Gagner des élections, c’est trop petit pour ce qui nous attend », a néanmoins déclaré l’opposant, à sa base politique, tout en se targuant de pouvoir recruter plus de six millions de membres d’ici 2029, date des prochaines élections générales. [Source RFI]

Les Pays-Bas et l’Allemagne engagent le retour de milliers d’objets coloniaux vers le Ghana

Les Pays-Bas et l’Allemagne vont restituer environ 2 000 objets historiques au Ghana. Cette décision s’inscrit dans un mouvement de justice réparatrice lié au patrimoine colonial. Le Ghana poursuit ses efforts pour rapatrier les biens culturels dispersés dans les musées européens.

Les Pays-Bas et l’Allemagne ont annoncé leur intention de restituer environ 2 000 objets historiques et biens culturels au Ghana, marquant une nouvelle étape dans les efforts de réparation liés au patrimoine colonial. Ces œuvres, emportées durant la période coloniale, font partie d’un vaste ensemble de collections africaines encore conservées dans plusieurs musées européens. [Source regardsurlafrique.com]

Amnesty International dénonce la coopération migratoire entre l’UE et la Libye, sur fond de répression « xénophobe » dans le pays

« L’UE finance depuis longtemps le contrôle des mouvements migratoires en Libye par son soutien aux gardes-côtes libyens, ce qui la rend déjà complice de terribles atteintes aux droits humains et de violences », rappelle l’ONG.

Amnesty International a dénoncé, mardi 23 juin, le rapprochement envisagé entre l’Union européenne et la Libye sur les questions migratoires. « L’Union européenne cherche à étendre sa coopération avec les autorités libyennes rivales et leurs groupes armés alliés, alors même que ces acteurs mènent une campagne d’une intensité croissante, alimentée par un discours xénophobe, d’arrestations de masse, de détentions arbitraires et d’expulsions collectives illégales », s’indigne l’ONG dans un rapport. [Source Le Monde Afrique]

Afrique subsaharienne : La révolution 5G ouvre une nouvelle bataille géo-économique

Selon les dernières projections d'Ericsson, les abonnements à la 5G devraient passer de 30 millions en 2025 à 370 millions en 2031, représentant près de 28 % de l'ensemble des abonnements mobiles de l'Afrique subsaharienne.

Derrière les chiffres se dessine bien davantage qu'une simple évolution technologique : c'est une profonde recomposition économique, industrielle et géostratégique qui est à l'oeuvre. Longtemps considérée comme un marché en retard dans le domaine des télécommunications, l'Afrique subsaharienne apparaît désormais comme l'une des zones de croissance les plus dynamiques de la planète. Avec une progression annuelle moyenne de 54 %, la 5G y affiche le rythme de développement le plus rapide au monde. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Le Burkina Faso en colère après une résolution du Parlement européen

Le gouvernement burkinabè a convoqué, ce lundi 22 juin, l’ambassadeur de l’Union européenne au Burkina Faso, Philippe Bronchain, pour protester contre une résolution adoptée le 17 juin, par le Parlement européen sur la situation des libertés fondamentales et de la lutte contre le terrorisme dans le pays. Les autorités de Ouagadougou dénoncent un texte fondé sur des informations qu’elles jugent erronées et y voient une ingérence dans les affaires intérieures du Burkina Faso.

Par la voix du ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, le Burkina Faso a exprimé son mécontentement à l’égard de la résolution votée par le Parlement européen le 17 juin 2026. À l’issue de la rencontre avec le chef de la délégation de l’Union européenne, le ministre a déclaré avoir tenu à faire part de « la désapprobation, de la déception et surtout du dégoût » suscités par ce texte. [Source Afrik.com]

RCI : L’Etat dévoile sa vision du futur organe électoral

Une nouvelle ère s’ouvre pour le système électoral ivoirien. Suite à la dissolution de la Commission électorale indépendante (CEI) le 6 mai 2026, le Premier ministre Robert Beugré Mambé a réuni ce lundi les partis politiques et la société civile. Objectif : présenter la feuille de route du gouvernement pour la mise en place d’un nouvel organe électoral.

Le Premier ministre Robert Mambé a tracé les contours d’un mécanisme qui se veut plus moderne et consensuel pour remplacer la CEI dissoute en mai. Le projet gouvernemental repose sur trois piliers fondamentaux, un organe qui rassure en termes de rigueur matérielle, garantissant la sincérité du comptage des voix et la transparence des résultats.

Il a souligné une confiance accrue en cet organe qui devra permettre de consolider la fiabilité de chaque étape clé du processus électoral, et une structure qui affiche une neutralité absolue, assurant un fonctionnement professionnel, légal, transparent et accessible à tous. [Source Apanews]

Forêts d’Afrique centrale : Le poumon vert menacé qui résiste encore

Derrière l’Amazonie, le bassin du Congo constitue le deuxième poumon végétal de la planète. Cette forêt tropicale humide, cathédrale de verdure s’étendant sur plusieurs pays d’Afrique centrale, joue un rôle climatique majeur, absorbe des quantités considérables de carbone et abrite une biodiversité unique au monde, des éléphants de forêt aux bonobos en passant par les gorilles des plaines.

Pourtant, ce géant silencieux est aujourd’hui rongé de l’intérieur par l’agriculture itinérante, l’exploitation minière, les forages pétroliers et une instabilité sécuritaire chronique qui entrave toute gouvernance durable. Sa survie n’est pas acquise, mais elle n’est pas non plus perdue d’avance. [Source Africapresse]

Soudan : Alerte sur un risque imminent d'atrocités - Quand l'ONU veut se donner bonne conscience

Depuis maintenant plus de trois ans qu'elle a éclaté entre les généraux ennemis qui se disputent le pouvoir à Khartoum, la guerre au Soudan ne cesse d'alimenter les chroniques pendant que le peuple soudanais compte ses morts.

C'est dans ce contexte que l'ONU a lancé, le week-end dernier, une alerte sur un risque « imminent d'atrocités en masse » dans la région du Kordofan où les combats s'intensifient entre les Forces de soutien rapide (FSR) du Général Mohamed Hamdane Daglo dit « Hemetti » et l'armée régulière fidèle au Général Abdel Fattah al-Burhan.

Des inquiétudes d'autant plus fondées que plusieurs sources font état du déploiement d'importants renforts militaires par les FSR qui semblent décidées à élargir leur zone d'influence avec la grande ville d'el Obeid en ligne de mire. [Source Le Pays]