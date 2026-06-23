Afrique: Expatriés

Toujours en Irak, deux joueurs tunisiens auraient récemment signé avec le club irakien de Diyala SC, à savoir le défenseur Youssri Arfaoui ex-ASM, et l'attaquant Nassim Sioud en provenance de Naft Messan.

Ils viennent renforcer le fort contingent de joueurs tunisiens déjà dans l'effectif pour porter le total à 7 joueurs expatriés, à l'instar de Salhi, Baraket et Sfaxi.

Maâloul proche du CRB

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L'entraîneur Nabil Maâloul est proche de rejoindre les rangs du CR Belouizdad en Algérie.. Les deux parties étant intéressées par une collaboration. En fin de contrat avec Al Qadsia SC du Koweït le 30 juin 2026, club avec lequel il a remporté la dernière supercoupe du Koweït le 1er février 2026, Maâloul devrait de nouveau mettre le voile vers l'Algérie. Les deux parties se sont vite rapprochées sur les points de vue et sur les ambitions de l'équipe. A 63 ans, l'ancien manager d'Al Kuwait SC, l'USM Alger, l'Espérance Sportive de Tunis et Al Duhail devrait s'offrir un nouveau challenge africain avec la participation en Coupe de la CAF 2026-2027.

Jebal en Irak

Fathi Jebal est officiellement devenu le nouvel entraîneur de l'équipe championne d'Irak, Al Quwa Al Jawiya depuis le 20 juin 2026. La durée du contrat n'a pas été précisée. Jebal arrive en provenance d'Arabie Saoudite où il a entraîné Al Okhdood du 28 mars au 17 juin 2026 et durant 8 matchs, le club est relégué en seconde division.

Premier contrat pro pour Laâbidi

L'international tunisien U15, Yassine Laâbidi, natif de 2011 a signé son premier contrat professionnel avec le KRC Genk pour trois ans. Formé au PSV Eindhoven avant de rejoindre Genk en 2023, le jeune talent est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Polyvalent, il peut évoluer aussi bien au milieu de terrain qu'en attaque.

Cette signature récompense son travail et confirme la confiance que lui accorde le club belge pour la suite de son développement. «Avec les U15 du KRC Genk, il a joué un rôle majeur dans le titre de la saison dernière. Grâce à ses buts, ses passes décisives et ses interventions décisives, il s'est imposé comme l'un des joueurs les plus influents de l'équipe», a communiqué le club belge.

Saidi prêté à Monterey aux USA

Le jeune attaquant tunisien Anisse Saidi a signé pour l'équipe américaine de Monterey Bay FC. «Des étoiles montantes du football international à Monterey Bay, une jeune star débarque au 831. L'attaquant international tunisien des moins de 20 ans, Anisse Saidi, rejoint le Monterey Bay FC en prêt du San Diego FC jusqu'à la fin de la saison 2026 (ndlr: au 31 décembre 2026)». comme le dit le club. A tout juste 18 ans, Saidi, qui est sous contrat avec le San Diego FC jusqu'au 31 décembre 2028, disposera de plus de temps de jeu pour prouver son sens du but en USL Championship, la seconde division américaine.