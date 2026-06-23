Afrique: Le pays appartient au continent africain

L'audience accordée par le Président de la République, le 19 juin 2026, à Mme Salma Malika Haddadi, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), vient confirmer l'intérêt majeur du Chef de l'Etat quant à l'implication de la Tunisie dans les affaires touchant au continent africain.

En effet, saisissant cette opportunité, et après avoir félicité l'Algérie pour l'élection de Mme Haddadi à ce poste et salué ce succès diplomatique, le Président Kaïs Saïed a tenu à réaffirmer l'attachement de notre pays au renforcement de l'action africaine commune et à la réforme des institutions continentales.

Le communiqué présidentiel rendu public met en exergue la détermination de la Tunisie à respecter les principes fondateurs de l'Organisation panafricaine dans le sens où les peuples africains restent fidèles aux aspirations à l'unité en dépit de la persistance des conflits, armés et autres, et des difficultés socio-économiques résultant des problèmes d'exploitation des richesses et des ressources dans bon nombre de régions du continent.

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En outre, le Président a réitéré son étonnement quant à la situation de nombreux pays africains qui, malgré leurs énormes richesses naturelles, continuent à faire face aux fléaux des maladies, de la pauvreté et, par voie de conséquence, à l'instabilité sociale. Par ailleurs, et tout en renouvelant l'appel de la Tunisie pour la lutte contre les la migration illégale doublée des crimes de traite des êtres humains, le Chef de l'Etat a réaffirmé l'obligation de mettre en place un nouvel ordre mondial basé sur la liberté, la justice et le respect des droits des peuples, sans oublier le soutien de notre pays à la création d'un État palestinien souverain avec Al-Qods pour capitale.

Bon à souligner, encore, l'importance d'oeuvrer au développement de l'ensemble des structures de l'Union africaine dans le but évident de consolider l'action commune sur le continent en appelant à l'adoption d'approches innovantes et à l'élaboration de concepts originaux tandis que la conjoncture actuelle enregistre des mutations profondes et inédites.

L'attachement de la Tunisie à son identité africaine n'a plus besoin d'être prouvé dans la mesure où l'Afrique doit rester au service des Africains, alors que durant des siècles, les peuples africains ont été victimes de diverses formes d'exploitation, d'où la nécessité de contribuer à la construction d'un nouvel avenir fondé sur une pensée libérée des contraintes du passé.

C'est dire qu'il est primordial d'avoir une réponse collective aux défis économiques et sociaux de façon à ce que les pays du continent africain soient tenus de mener une action solidaire et avec une vision commune dans l'objectif de répondre positivement aux besoins de leurs populations tout en affirmant que l'Afrique est appelée à se comporter en tant qu'acteur clé et uni sur la scène mondiale.

Le Chef de l'Etat a ainsi tenu à réaffirmer la fierté de la Tunisie d'appartenir au continent africain et son soutien à une Afrique dirigée par les Africains eux-mêmes avec un appel quant à la volonté de réaliser le rêve des fondateurs de l'Organisation panafricaine en développant une vision partagée qui redonne espoir pour la construction d'un avenir meilleur pour les générations actuelles et futures du continent où l'on ne cesse de réaffirmer que notre pays reste fier de son appartenance africaine, tout en étant persuadé que l'Afrique est pour les Africains.