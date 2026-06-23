Congo-Brazzaville: 65e anniversaire de la force publique - L'équipe de la gendarmerie remporte le tournoi de football

L'équipe de la Gendarmerie a remporté le tournoi de football du challenge sportif organisé à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de la force publique.

La formation victorieuse s'est imposée aux tirs au but, 3-2, devant la Direction générale de la sécurité présidentielle, après un score de 0-0 au temps réglementaire. La troisième place a été occupée par le Groupement para-commando (GPC).

Organisé sur le thème « Une force publique endurante et opérationnelle résolument engagée à maintenir un climat de sérénité sur l'ensemble du territoire national », ce challenge sportif a constitué un véritable moment de fraternité d'armes, de rapprochement entre formations participantes et renforcement de l'esprit du corps qui anime les femmes et hommes de la force publique.

La journée du 20 juin a donc marqué l'aboutissement d'un vaste programme d'activités sportives ayant mobilisé les trois composantes de la force publique : les Forces armées congolaises, la gendarmerie et les forces de police autour des valeurs de la discipline, de l'endurance, du courage, de l'esprit, de la cohésion et du dépassement de soi qui fondent l'institution. Plusieurs compétitions ont été organisées pendant un mois.

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Au volleyball, la DGSP s'est imposée devant le Bataillon des sports et Ecole de la gendarmerie nationale. Au nzango, l'Ecole de la gendarmerie nationale a remporté le trophée mis en jeu devant la Direction générale des finances et de l'équipement des forces de police. Dans l'épreuve de 1500 m le caporal Steven Ebobi Mambeke du GPC s'est imposé en 4'17"04 devant les soldats Moïse Lessombo ( 4'18"92) et Caleb Okembo (4'24"70), tous du GPC.

Dans l'épreuve de 8 km suivie du tir au PMAK, le GPC l'a emporté devant la DGSP ainsi que Bataillon de sécurité et de service ( Zone militaire de défense 9).