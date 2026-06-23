Congo-Brazzaville: 6e édition de la Traversée du Mayombe - MCPLC poursuit son engagement pour la santé et le bien être de la population

Plus de 250 marcheurs et coureurs, appelés « Elombé », ont pris part le 20 juin au lancement officiel de la 6e édition de la Traversée du Mayombe, organisée par l'Association marcher courir pour la cause (MCPLC) afin de promouvoir l'activité physique et sensibiliser la population à la lutte contre le diabète.

Le départ officiel a été donné à 9h15 min par Joël Ellah, directeur général de NSIA Assurances , en présence de Rodrigue Dinga Mbomi, président de la MCPLC, et de Fumu Dhelo, directeur CEX de MTN Congo. « Le sport, c'est la santé. Nous ne sommes pas seulement là pour pratiquer une activité physique. Nous sommes là pour parler d'une maladie qui touche de nombreuses familles : le diabète. À travers la Traversée du Mayombe, nous faisons notre part dans la lutte contre cette maladie », a déclaré Joël Ellah .

La première étape, longue de 64 kilomètres entre Malélé et Mvouti, s'est achevée aux environs de 17 heures. Malgré les difficultés du relief du Mayombe, les « Elombé » ont fait preuve d'endurance et de solidarité, franchissant cette première journée sans rien céder à la fatigue.

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Participant à cette sixième édition, Ghislain Minkala a expliqué les raisons de son engagement. « Le sport est très important dans la vie. Beaucoup de personnes souffrent du diabète parce qu'elles ne pratiquent pas suffisamment d'activité physique. Je participe pour mon bien-être, mais aussi pour montrer aux jeunes comme aux personnes plus âgées qu'il est essentiel de faire du sport », a-t-il confié.

Après cette première journée riche en efforts, les « Elombé » ont poursuivi leur périple au cours des prochaines étapes avec le même objectif : porter, à travers chaque foulée, un message de prévention contre le diabète et de promotion d'un mode de vie plus sain. Traversée du Mayombe : la MCPLC poursuit son combat contre le diabète

Au-delà du défi sportif, la deuxième étape de la 6e édition de la Traversée du Mayombe a rappelé la vocation première de l'association MCPLC: faire de l'activité physique un puissant levier de prévention contre le diabète et les maladies non transmissibles.

Le diabète, l'un des principaux défis de santé publique

Souvent qualifié de maladie silencieuse, le diabète évolue parfois pendant plusieurs années sans symptômes apparents avant d'entraîner de graves complications, notamment cardiovasculaires, rénales, oculaires ou neurologiques. Face à cette réalité, la prévention constitue l'une des réponses les plus efficaces, notamment à travers l'adoption d'une activité physique régulière et d'une meilleure hygiène de vie.

Cette initiative fait de la marche un véritable outil de sensibilisation, rapprochant les messages de prévention de la population grâce à une caravane sanitaire qui accompagne le parcours et encourage le dépistage ainsi que l'adoption de comportements favorables à la santé.

La deuxième journée de cette sixième édition a conduit les » Elombé » à relever l'un des passages les plus exigeants de la traversée : les montagnes de Masseka. Durant près de cinq heures de marche, ils ont affronté les reliefs du Mayombe avec détermination. Chacun a progressé selon son rythme, sans jamais perdre de vue l'objectif commun. Plus qu'une épreuve physique, cette étape a illustré la capacité des participants à faire preuve de résilience, de solidarité et de persévérance au service d'une cause qui dépasse largement le cadre sportif.

Pour Chrisna Feret, une des particioantes à la marche, la pratique régulière d'une activité physique constitue une nécessité. « De nombreuses personnes n'ont pas la volonté de faire du sport, alors que cela est contraire aux besoins du corps. L'activité physique permet à l'organisme de mieux fonctionner et contribue à préserver la santé. Le diabète favorise l'apparition de nombreuses complications. C'est pourquoi, il est important de pratiquer régulièrement des exercices physiques afin de réduire les risques liés à cette maladie », a-t-elle expliqué.

Même conviction chez Odilon Lebela, directeur Exploitation départemental de la Société nationale des pétroles du Congo à Pointe-Noire. Selon lui, la Traversée du Mayombe « est avant tout un appel à changer les habitudes de vie. Cette initiative nous interpelle et nous pousse également à sensibiliser les autres. Il est important de bouger, de transpirer et de pratiquer une activité physique, car c'est bénéfique pour la santé.

Dans un monde où la sédentarité prend de plus en plus de place, il est essentiel de revenir à ce qui est fondamental pour l'être humain : bouger. Transpirer contribue à préserver sa santé et à réduire les risques de maladies liées à la sédentarité. Dormir sans bouger, c'est tricher », a-t-il déclaré.

À travers cette deuxième étape, la MCPLC confirme que la Traversée du Mayombe est bien plus qu'un défi sportif. Elle est devenue une plateforme de sensibilisation où chaque montée, chaque kilomètre parcouru et chaque effort fourni rappelle qu'il est possible de prévenir le diabète par des gestes simples, au premier rang desquels figure la pratique régulière d'une activité physique.