Congo-Brazzaville: Eau et électricité - Bruno Jean Richard Itoua promet une amélioration dans la desserte

Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua, a effectué le 19 juin une descente de terrain sur plusieurs sites stratégiques de production d'eau et d'électricité à Brazzaville. Cette visite a été marquée par un constat d'engagement et une feuille de route pour les deux ans à venir.

Accompagné des équipes des sociétés Énergie électrique du Congo et La Congolaise des eaux, le nouveau ministre Bruno Jean Richard Itoua est allé s'imprégner des problèmes que rencontrent les infrastructures énergétiques et hydrauliques dans la desserte auprès de la population de Brazzaville.

Le ministre a commencé sa tournée par le secteur de l'électricité, avec la visite des postes THB de Tselampio, puis du poste de Mbouomo. Il s'est ensuite rendu sur le site d'eau du Djoué où cohabitent l'ancienne installation, toujours opérationnelle, et le projet Djoué 2, destiné à accroître la capacité de production d'eau potable dans la capitale. « Nous sommes dans un mandat placé sous le sceau de l'accélération. Il n'y aura pas de développement sans énergie ni eau pour les ménages et les acteurs économiques », a déclaré Bruno Jean Richard Itoua.

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Il a salué l'état d'esprit des agents et techniciens, qu'il a jugé « extrêmement positif, disponible et engagé », soulignant également l'importance des partenariats en cours, notamment avec la Banque mondiale pour la réhabilitation des infrastructures électriques entre Pointe-Noire et Brazzaville, ainsi que vers le Nord du pays.

Parmi les annonces majeures figurent l'élaboration d'un plan d'action à très court terme (deux ans) pour une amélioration substantielle de la fourniture d'eau et d'électricité. « Nous ne promettons pas de miracles, mais une amélioration progressive, étape par étape, avec des résultats cumulatifs », a-t-il insisté, tout en rappelant que des réformes structurelles seraient menées sans précipitation, mais avec constance.

Cette visite, a indiqué le ministre Bruno Jean Richard Itoua, s'inscrit dans une dynamique plus large, celle de la vision 2063 du chef de l'État, placée sous le signe de l'action, la transparence et la responsabilité. Il a invité la presse à jouer un rôle actif dans l'information des citoyens, afin que chacun puisse suivre l'avancée des travaux et participer, via les outils numériques, à l'amélioration du service public.