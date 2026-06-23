Congo-Brazzaville: Claude Le Roy veut remettre l'ordre et la discipline au sein de l'équipe nationale

Le ministre des Sports, Hugues Ngouélondélé, entouré des membres de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), a présidé, le 22 juin à Brazzaville, la cérémonie officielle de la signature de contrat du nouveau sélectionneur des Diables rouges, le Français Claude Le Roy, et de son adjoint, le Sénégalais Omar Daf. Le nouveau sélectionneur a promis d'essayer de remettre de l'ordre et la discipline au sein des Diables rouges.

Le premier contrat signé, celui de consultant expert sportif, confie à Claude Marie François Le Roy, dit « Claude Le Roy », les rênes de l'équipe nationale en tant que sélectionneur principal des Diables rouges. Le second document est un contrat de travail qui officialise Omar Daf au poste de sélectionneur adjoint.

Très ému de son retour à la tête de l'équipe nationale, le technicien français, Claude Le Roy a immédiatement rappelé devant la presse ses liens anciens avec le Congo. « Vous connaissez mon amour pour cette équipe. Je suis venu pour la première fois ici en décembre 1971, jouer sous les couleurs de l'AC Ajaccio pour préparer les Diables rouges pour la Coupe d'Afrique des nations 1972, au Cameroun, qu'ils ont remportée. Mon histoire d'amour avec le Congo date de 55 ans », a-t-il déclaré.

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Faisant preuve d'une détermination face aux futures échéances, le nouveau sélectionneur n'a pas écarté les difficultés actuelles. « On sait qu'on arrive dans une période difficile pour le football congolais. Pas de championnats depuis deux ans, donc plus de talents locaux à trouver ». Il a néanmoins dévoilé sa stratégie pour remédier à ce manquement, en annonçant un stage dès le 17 août pour détecter les talents locaux. « J'aime toujours m'appuyer sur des talents locaux. Il vaut toujours mieux un jeune talent local très concerné qu'un faux professionnel », a-t-il indiqué.

Sur le plan sportif, l'objectif est clair : la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN). Pour y parvenir, Claude Le Roy compte s'appuyer sur son carnet d'adresses et de son expérience pour convaincre les binationaux de rejoindre l'aventure, citant des joueurs comme Bradley Locko et Dilane Bakwa. « Mon premier travail, ça va être d'aller à Brest, d'aller à Nottingham Forest, pour essayer de les convaincre. Si on réussit à convaincre les plus grands talents expatriés, il y aura un effet d'aubaine », a-t-il assuré.

Il a également évoqué son rôle de consultant expert pour aider à la réorganisation globale du sport dans le pays. « Je suis là pour essayer de remettre de l'ordre et la discipline », a martelé Claude Le Roy, souhaitant, par ailleurs, l'implication des joueurs et des moyens logistiques à la hauteur des ambitions.

Interrogé sur la durée de son contrat, le surnommé « Sorcier blanc » a été clair. « Le contrat dure deux ans. Si les choses se passent très bien, après un an et demi, je pourrai laisser ma place à Omar », a-t-il confié.

De son côté, le nouvel adjoint Omar Daf, qui a brillé durant une décennie en tant qu'entraîneur n° un en Ligue 2 française, s'est dit prêt à relever ce nouveau challenge. « Le premier défi, c'est de faire l'état des lieux et de convaincre tous les talents, tous les joueurs congolais à rejoindre cette équipe nationale pour atteindre l'objectif de la qualification pour la CAN », a-t-il expliqué.

Le ministre des Sports, Hugues Ngouélondélé, paraphant les contrats aux côtés du premier Vice-président de la Fécofoot, Henri Endzanga, a insisté sur la nécessité d'une union sacrée. « Sans discipline, sans l'ordre établi, il sera difficile pour nous d'atteindre les sommets. On a là un couple extraordinaire et on ne pourra qu'avoir de bons résultats », a souligné le ministre. Il a appelé à la prise de responsabilité de cette nouvelle trilogie, à savoir l'État, le staff technique et la fédération, pour que le football congolais retrouve sa gloire d'antan.