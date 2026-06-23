Congo-Brazzaville: 65e anniversaire des FAC et de la gendarmerie nationale - Une prise d'armes sous le signe de la rigueur opérationnelle

Le ministre de la Défense nationale, Raymond Zéphirin Mboulou, a présidé, le 22 juin à l'esplanade du stade Alphonse-Massamba-Débat, à Brazzaville, la traditionnelle cérémonie de prise d'armes organisée à l'occasion du 65e anniversaire des Forces armées congolaises (FAC) et de la gendarmerie nationale. Au cours de celle-ci, diverses distinctions ont été remises à un échantillon de quinze agents de la force publique.

La cérémonie a connu la participation du chef d'état-major général des FAC, le général de division Guy Blanchard Okoï; des officiers généraux; officiers supérieurs; officiers; sous-officiers; militaires de rang et gendarmes; des attachés de défense accrédités au Congo; puis les membres du commandement des FAC ainsi que de la police nationale. A la tribune, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le général de division Jean Olessongo Ondaye, et plusieurs autres invités ont été de la partie.

Quelque huit cents militaires ont participé au défilé de près d'une heure organisé autour du thème évocateur et hautement stratégique, à savoir « Une force publique endurante et opérationnelle, résolument engagée à maintenir un climat de sécurité sur l'ensemble du territoire national ». Les troupes d'honneur de la garnison de Brazzaville, composées de la Garde républicaine, de la gendarmerie nationale et des forces de police ont été mobilisées pour la circonstance.

A cette occasion, quinze agents de la force publique ont reçu des distinctions honorifiques sous plusieurs formes à titre exceptionnel et normal, notamment au grade de commandeur dans l'ordre du Mérite congolais, chevalier dans l'ordre du Mérite congolais et de la paix ainsi que de commandeur dans l'ordre du dévouement.

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« Après cette élévation, je tiens à remercier le commandement qui a porté son choix sur moi et je ne voudrais pas porter cette décoration seule. Je la partage avec mes collaborateurs et tous ceux qui ont oeuvré dans l'ombre pour que cela devienne une réalité. Je ne prends pas cela comme un trophée, mais comme un engagement.

Je vais donner le meilleur de moi-même pour surpasser cet événement. Pour tous ceux qui n'ont pas pu bénéficié de cette élévation aujourd'hui, je leur demande de bosser dur, un jour ils seront décorés par le président de la République », a souligné le colonel Roch Otoka évoluant à l'état-major de l'armée de l'air, décoré au grade de commandeur dans l'ordre du Mérite congolais.

Signalons qu'au titre de cette célébration, de nombreuses activités ont été organisées, entre autres, le culte oecuménique à la paroisse Notre-Dame du centre-ville, le lancement officiel de l'hôpital médico-chirurgical de campagne édition 2026, et la journée du souvenir aux morts de la force publique.