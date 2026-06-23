Sénégal: L'ASER va s'allier à la société allemande GAUFF Engineering pour électrifier 450 villages

Dakar — L'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER) va signer avec GAUFF Engineering, une entreprise privée allemande, un accord de financement de 120 millions d'euros, soit 78,7 milliards de francs CFA, en vue de l'électrification de 450 villages au Sénégal, a-t-on appris de la présidence de la République.

"Il y aura, dans les prochains jours et en présence du ministre des Finances, la signature d'un financement de 120 millions d'euros porté par GAUFF et l'ASER, qui va élargir l'accès à l'électricité", annonce la présidence du Sénégal sur sa page Facebook.

D'après la même source, ce partenariat va porter à 750 le nombre de villages bénéficiaires d'un programme d'électrification de l'ASER initialement prévu pour 300 seulement.

Le président sénégalais effectue une visite officielle de trois jours en Allemagne, depuis dimanche.

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Bassirou Diomaye Faye a reçu en audience Michael Fischer, le directeur général de GAUFF Engineering.

D'après la présidence sénégalaise, M. Faye a discuté avec lui d'électrification rurale et de prévention des inondations au Sénégal.

Le partenariat prévu entre l'ASER et GAUFF Engineering permettra de vulgariser l'utilisation de l'énergie solaire dans l'agriculture au Sénégal, selon la même source.

"Notre ambition est d'aller plus loin, d'étendre ce modèle à de nouveaux villages et de mettre l'énergie solaire au service de l'agriculture, pour irriguer les champs et transformer les récoltes", rapporte-t-elle en citant le président de la République.

"Le chef de l'État [envisage] la réalisation d'infrastructures d'assainissement pour nos villes et nos campagnes, ainsi qu'une bonne gestion des eaux usées et des eaux de pluie, afin que des quartiers entiers cessent de vivre dans l'angoisse des [...] averses", lit-on sur la même page Facebook.

Elle ajoute que "GAUFF a fait ses preuves dans des chantiers de cette ampleur, ailleurs sur le continent".