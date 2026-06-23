Sénégal: Mondial 2026 - Pape Thiaw reconduit le même dispositif face à la Norvège

22 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a choisi de reconduire le même dispositif tactique que celui utilisé lors de la rencontre face à France, avec Ismaila Sarr et Nicolas Jackson à la pointe de l'attaque.

Malgré la défaite 3-1 contre les Bleus, le technicien sénégalais a refait confiance au même onze du dernier match.

Ces joueurs avaient realisé une belle première période où les Lions avaient souvent mis les Français en difficulté.

Avant d'affronter la Norvège, Thiaw a insisté sur la nécessité d'être plus efficace devant les buts adverses.

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Tout en conservant l'organisation, Thiaw a aligné Édouard Mendy dans les buts. Le duo axial est composé de Moussa Niakhaté et de Kalidou Koulibaly. Krépin Diatta et El Hadji Malick Diouf sont en poste dans les côtés.

Au milieu de terrain, Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye vont se charger de l'équilibre du jeu sénégalais.

L'animation offensive devrait reposer sur Sadio Mané et Ismaïla Sarr, en soutien de l'attaquant Nicolas Jackson, annoncé à la pointe de l'attaque.

Composition du Sénégal : Édouard Mendy, Moussa Niakhaté, Kalidou Koulibaly, Krépin Diatta, El Hadji Malick Diouf- Lamine Camara, Papé Gueye et Idrissa Gana Gueye - Sadio Mané, Ismaïla Sarr-Nicolas Jackson.

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