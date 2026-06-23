Sénégal: Matam - Des artistes planchent sur la formalisation et le plan de carrière

Matam — Des artistes, réunis au tour d'un panel, initié par le centre culturel régional de Matam (nord), ont planché sur la formalisation, le plan de carrière et le volet distribution, pour réussir dans la musique, a constaté l'APS.

Organisé à l'occasion de la fête de la musique, l'activité a réuni le reggaeman Robert Alto et le rappeur Gaw Bâ de la Mauritanie, qui ont partagé leur expérience avec ceux de la nouvelle génération.

Elle a enregistré aussi la présence d'acteurs évoluant dans le domaine du management, de l'ingénierie du son et de l'entreprenariat culturel.

"Nous avons organisé un panel pour échanger avec les jeunes rappeurs sur notre carrière en tant qu'artiste, notre vécu et notre cursus professionnel. Cela a été un apport incommensurable. Les jeunes en ont profité", a dit Samba Kandé, directeur du centre culturel régional de Matam.

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Prenant part à ce panel, il a évoqué avec les jeunes artistes la formalisation, le plan de carrière pour réussir dans la musique, de même que le volet distribution lequel constitue un aspect important pour la jeune génération.

Le rappeur Gaw Bâ et l'artiste reggaeman Robert Alto ont demandé aux jeunes de faire preuve de patience s'ils veulent faire carrière dans la musique, et d'être "disciplinés et respectueux dans les messages qu'ils délivrent".

MC K, un ancien rappeur, devenu producteur, a partagé avec les jeunes, son vécu et son parcours de rappeur démarré dans les années 2000.

Pour lui, il ne faut jamais cesser d'apprendre et de profiter des nouveaux métiers de la musique, surtout ceux liés au numérique.

En plus de ce panel, deux concerts ont été organisés à la place Diaka de Ourossogui et à l'esplanade du Centre culturel régional de Matam dans la soirée, avec un plateau animé par des griots et des musiciens du terroir.