Sénégal: Vers l'électrification de cinq communes du département de Bakel

Bakel — Le Programme d'appui au développement des énergies renouvelables pour l'accès universel (PADERAU) prévoit d'électrifier cinq communes du département de Bakel (est), a appris l'APS auprès d'un responsable dudit programme.

Le PADERAU dont l'objectif est de permettre l'accès à l'électricité à 25 000 ménages dans 5 régions du Sénégal est initié par l'État du Sénégal en partenariat avec la banque européenne d'investissement et l'Agence française de développement (AFD).

"Pour la région de Tambacounda, le programme va intervenir également dans le département de Bakel notamment dans cinq communes de la circonscription", a indiqué Fatima Ly, mandatée par la SENELEC dans le cadre du programme.

Elle s'exprimait, lundi, lors d'un comité départemental de développement (CDD), présidé par l'adjoint au préfet de Bakel. Des autorités administratives territoriales, chefs de villages et chefs de service ont pris part à la rencontre.

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Ce programme d'électrification concerne les communes de Bêlé, de Ballou, de Gabou de Moudéry et de Sadatou dont plusieurs villages font face à un manque d'électrification.

Selon une étude réalisée dans ces cinq communes, 109 personnes seront impactées par les installations des lignes "moyenne tension" que le programme compte mettre en place.

"Ces lignes de moyenne tension vont traverser des champs, des foyers et autres installations des populations. Selon notre étude, 109 personnes seront impactées et elles sont réparties dans 25 localités au niveau du département", a fait Mme Ly.

Elle rassure toutefois que les concernés seront indemnisés par le programme à hauteur des pertes subies. "Si ce sont des terres de cultures on évaluera les cultures, si c'est des arbres, ce sera aussi pareil. On va évaluer et on paiera en espèces", a assuré M. Ly.