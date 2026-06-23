Sénégal: Partenariats public-privé - La mairie de Sébikotane déroule un projet immobilier de 20 milliards de francs CFA

Dakar — La commune de Sébikotane (ouest) a entrepris un programme immobilier, dont le coût s'élève à 20 milliards de francs CFA, pour se doter de diverses infrastructures, annonce le site Internet du journal Le Soleil.

Cette municipalité située dans la région de Dakar va construire un centre commercial, un hôtel et un immeuble de bureaux, grâce à ce projet financé avec un partenariat public-privé.

Selon la même source, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé au lancement officiel de la construction des ouvrages du "Sébikotane Trade Center", samedi dernier.

Le même jour, M. Faye a présidé la cérémonie d'inauguration de la gare du Train express régional à Sébikotane.

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Les infrastructures composant le "Sébikotane Trade Center" seront construites sur une superficie de 11 700 mètres carrés, d'après Le Soleil.

Ces ouvrages vont renforcer l'attractivité de la commune et favoriser l'implantation d'activités économiques génératrices de richesses et d'emplois, rapporte la même source en citant le maire de Sébikotane, Alioune Pouye.

"C'est, pour notre commune, le premier projet réalisé sous la forme d'un partenariat public-privé. Nous avons travaillé étroitement avec l'APIX (Agence nationale chargée de la promotion des investissements), de la phase de conception technique à l'encadrement du partenariat", a expliqué M. Pouye.

La holding Schiba participe au financement de ce projet, d'après Le Soleil.

Cette opération montre les possibilités offertes par les partenariats public-privé, concernant le financement du développement local, a souligné le responsable financier et directeur régional de Schiba en Afrique et en Europe, Adama Ouattara.

"La commune fournit l'assiette foncière, les partenaires privés mobilisent les capitaux et l'expertise technique", a expliqué M. Ouattara en parlant du partenariat noué autour du projet.

La réalisation du "Sébikotane Trade Center" va générer quelque 300 emplois directs et 1 000 emplois indirects, selon lui.

La holding Seriop Capital est l'un des partenaires privés de cette initiative. La responsable de ses affaires juridiques en Afrique francophone, Mame Anta Niass, estime que cette initiative démontre la pertinence de la législation des partenariats public-privé au Sénégal.

L'expérience de Sébikotane pourrait inspirer d'autres collectivités territoriales désireuses de mobiliser l'investissement privé pour financer leurs infrastructures, d'après Mme Niass.

Le centre commercial prévu dans ce complexe immobilier sera composé de plusieurs magasins, d'un hypermarché et de restaurants.

Le projet comprend des espaces dédiés aux loisirs, un immeuble de bureaux à trois étages incluant des salles de conférences, un hôtel de 107 chambres, un restaurant, un bar, etc.