Sénégal: Kédougou - Deux personnes interpellées pour détention de stupéfiants et vente illicite de médicaments

Kédougou — Les éléments de la Brigade de la gendarmerie territoriale de Saraya (Kédougou, sud-est) ont procédé à l'interpellation de deux personnes à Kharakhéna dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et la vente illégale de médicaments prohibés a appris l'APS, lundi, de source sécuritaire.

"Le premier suspect, un mécanicien âgé de 24 ans, a été interpellé le 20 juin 2026. Il est soupçonné de vente illicite de médicaments, d'exercice illégal de la profession de pharmacien, de mise en danger de la vie d'autrui ainsi que d'offre et de cession de chanvre indien", a t-elle rapporté

Les gendarmes ont saisi 15 comprimés de Tramadol et 12 sachets de chanvre indien, représentant un poids total d'environ 10 grammes.

Dans une autre affaire, les gendarmes ont interpellé un orpailleur âgé d'environ 26 ans.

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Il est poursuivi pour offre et cession de stupéfiants, exercice illégal de la profession de pharmacien et mise en danger de la vie d'autrui. Les saisies effectuées portent sur 5 sachets de skunk, 35 grammes de produit en vrac, 18 tablettes de comprimés Royal, 26 comprimés de Tramadol 250 mg et 4 comprimés de Tramadol 225 mg.

Selon la source sécuritaire, ces opérations s'inscrivent dans le cadre des actions de lutte contre le trafic de drogues et la commercialisation illicite de médicaments dans le département de Saraya.

Les enquêtes se poursuivent afin d'établir toutes les responsabilités et d'identifier d'éventuels complices.