Sénégal: Sédhiou - Plaidoyer pour la construction d'infrastructures culturelles modernes

22 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Sédhiou — Le promoteur culturel Assane Bayo a plaidé pour la construction d'infrastructures culturelles modernes à Sédhiou, à l'occasion de la célébration de la 44ème édition de la fête de la Musique.

"Le centre culturel régional actuel ne répond pas aux normes, ce qui constitue un blocage au bon déroulement des activités des acteurs culturels", a-t-il notamment relevé, dimanche soir, lors de festivités commémorant la fête de la Musique.

Magnifiant l'organisation de cette journée, le directeur du centre culturel régional, Youssouf Diatta, estime que cette célébration illustre une fois de plus "la vitalité" de la scène musicale de Sédhiou et son rôle dans "la préservation et la promotion" des identités culturelles de la Casamance.

Il a salué l'engagement des acteurs culturels, promoteurs, managers et artistes qui se sont mobilisés pour honorer de leur présence cette journée dédiée à l'art musical.

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La première partie de la fête de la Musique a été assurée, dans l'après-midi, par des rappeurs ainsi que d'autres acteurs des cultures urbaines

Elle a été suivie d'une soirée musicale animée par les orchestres d'Ucas Jazz Band, de Saloum Diabaté et le Groupe Dialiba 2. Ces artistes ont ont gratifié le public d'un vibrant spectacle.

Les vieilles chansons interprétées ont suscité une vive émotion auprès du public, notamment, celles du mythique orchestre Ucas Jazz Band de Sédhiou, telles que "Saro idé fo imandié " (Saro ne pleure pas. Je suis là), symbole de valorisation des identités et messages portés par la musique casamançaise.

Amadou Leye Sarr, dit "Conseiller", lead vocal et chargé de communication de l'Ucas Jazz Band, a salué la tenue de cette manifestation et invité la nouvelle génération à s'inspirer de ce groupe emblématique pour continuer à valoriser la musique locale.

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