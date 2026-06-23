Sénégal: Dakar abrite le 'TER Fashion Week', à partir du 2 juillet

Dakar — La structure de promotion culturelle "Totaly Event's" et la société du Train Express Régional (TER) annoncent organiser organisent le "TER Fashion Week", le 2 juillet prochain, à la gare ferroviaire de Dakar.

La manifestation, présentée comme "un rendez-vous majeur" pour les acteurs de la mode et de la haute couture, "mettra en vedette une exposition en plus d'un défilé grandeur nature", pour boucler quatre jours d'échanges et de rencontre B2B entre férus des métiers de l'habillement, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Elle se déroulera jusqu'au 5 juillet, avec l'ambition de mettre en exergue les créateurs, les stylistes et autres artisans.

Le "TER Fashion Week" va ainsi "consacrer la deuxième édition du Salon de la mode à la gare de Dakar, après le rendez-vous de décembre dernier", souligne le communiqué

Il prévu, dans ce cadre, un volet dénommé "défilé de notre terroir", samedi 4 juillet, ainsi qu'une exposition-vente, dimanche 5 juillet, pour marquer la clôture de la rencontre.

"Pour le promoteur de cette initiative portée par Totaly Event's, Cheikh Ahmed Tidiane Gningue, l'idée est de développer l'entreprenariat culturel afin de mieux valoriser la destination Sénégal", selon le communiqué