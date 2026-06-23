Tunisie: Le secteur textile en chiffres

À court terme, la fédération s'engagera dans sept chantiers transversaux : le développement d'une IA souveraine dédiée au secteur, le lancement d'un observatoire sectoriel, des opérations de rebranding, la mise en place d'une offre de formation Textile 4.0, le soutien aux textiles techniques, la création d'un fonds de modernisation industrielle ainsi que le renforcement de la gouvernance sectorielle.

Ces projets seront lancés dès 2026 avant de déboucher, dans un second temps, sur des transformations structurelles portant sur l'intégration de la chaîne de valeur, la diversification des marchés, la durabilité et la conformité aux exigences ESG. Le plan ambitionne d'augmenter les exportations du secteur de 20 % à l'horizon 2030 et de 50 % à l'horizon 2036. Il prévoit également une hausse de 25 % de la valeur ajoutée locale et une progression de 30 % des emplois qualifiés. Par ailleurs, plus de 1,35 milliard d'euros d'investissements sectoriels sont attendus d'ici à 2036.