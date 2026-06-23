Tunisie: Rencontre à Amman entre le pays et les hommes d'affaires jordaniens pour dynamiser les échanges

À l'occasion de sa participation à la réunion ministérielle de la session 165 du Conseil de la Ligue des États Arabes, tenue à Amman le 22 juin 2026, et afin de renforcer davantage la coopération économique et commerciale avec le Royaume hachémite de Jordanie, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a rencontré au siège de la Chambre de Commerce de Jordanie le Président des chambres de commerce de Jordanie et d'Amman, M. Khalil Al-Haj Tawfiq, ainsi qu'un nombre d'hommes d'affaires jordaniens et de responsables des chambres de commerce jordaniennes.

Cette rencontre a été l'occasion de souligner la solidité des relations tuniso-jordaniennes et la volonté commune de renforcer davantage la coopération économique, notamment à travers le soutien au rôle du secteur privé, l'intensification des partenariats et des investissements, ainsi que l'augmentation du volume des échanges commerciaux bilatéraux, encore en deçà des potentialités existantes.

À cette occasion, il a salué le développement important enregistré par les exportations tunisiennes d'huile d'olive vers la Jordanie afin de répondre aux besoins du marché jordanien au cours de cette saison, tout en exprimant l'espoir de trouver des formules permettant d'en assurer la durabilité.

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Il a également été souligné l'importance d'intensifier les échanges de visites entre les hommes d'affaires, de mettre en oeuvre le Conseil d'affaires conjoint tuniso-jordanien, et d'organiser un Forum d'affaires tunisien en Jordanie ainsi qu'un forum similaire en Tunisie, en plus de soutenir l'initiative du secteur privé des deux pays visant à établir une plateforme commerciale numérique tuniso-jordanienne destinée à renforcer la communication entre les acteurs économiques et à promouvoir les opportunités d'investissement et de partenariat dans les deux pays frères.

Enfin, il a été insisté sur l'importance de valoriser les atouts dont disposent les deux pays, afin d'ouvrir de plus larges perspectives de coopération dans plusieurs secteurs porteurs, et de contribuer au développement des partenariats d'investissement ainsi qu'à l'augmentation du volume des échanges commerciaux bilatéraux entre la Tunisie et la Jordanie.