Afrique de l'Ouest: Le Sénégal assure la CEDEAO de sa volonté de produire et de transformer sur la base des normes régionales

Dakar — Le Sénégal a assuré la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEA), lundi, à Dakar, de sa volonté d'augmenter sa production agricole, de la transformer lui-même et d'augmenter ses exportations dans les normes définies par l'organisation régionale.

"Notre ambition est de faire du Sénégal un pays qui produit davantage, qui transforme localement, exporte mieux et participe pleinement aux chaînes de valeur régionales, africaines mondiales", a dit le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, Seydina Aboubacar Ndiaye.

Il participait à l'ouverture officielle de rencontres (22-26 juin) consacrées au stockage des produits alimentaires, à la métrologie et à la santé animale, à l'initiative de la CEDEAO.

La stratégie sénégalaise en matière de production et de stockage est basée sur les normes de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, d'après M. Ndiaye.

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"Pour produire mieux, il faut juste mesurer. Pour exporter davantage, il faut garantir la conformité avec les normes. Pour protéger les consommateurs, il faut contrôler les produits en disposant de systèmes nationaux et régionaux de qualité", a-t-il souligné.

Le Sénégal doit se doter d'infrastructures solides et d'un système fiable en matière de stockage, augmenter ses rendements et recourir à une industrialisation durable, a dit Seydina Aboubacar Ndiaye.

"Une bonne capacité de stockage permettrait de produire des millions de tonnes d'oignons et de pommes de terre", a affirmé M. Ndiaye en ne citant que ces deux produits horticoles.

Seydina Aboubacar Ndiaye

Le Sénégal a pris conscience de la nécessité d'agir vite en matière de stockage pour réduire les pertes de récoltes et améliorer ses rendements, d'après Seydina Aboubacar Ndiaye.

"Une infrastructure de qualité est indispensable pour relever ce défi", a-t-il souligné.

Le Sénégal a entrepris une modernisation de son agriculture, a signalé Ousmane Sylla, un représentant du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

Cela revient en même temps à faire de la souveraineté alimentaire "une priorité absolue", conformément à la volonté des États membres de la CEDEAO de garantir une alimentation saine à leurs citoyens, selon M. Sylla.

Le directeur exécutif de l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation de la CEDEAO, Kanfitin Konlani, a salué les initiatives prises par les États en vue de leur souveraineté alimentaire.

"La CEDEAO réaffirme son engagement à renforcer la sécurité alimentaire, la santé animale et l'essor industriel des États membres, grâce à un dispositif de métrologie conforme aux normes internationales", a-t-il dit.