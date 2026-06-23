Afrique de l'Ouest: Un officiel souligne la nécessité de promouvoir la migration intrarégionale de main d'oeuvre dans la région

Saint-Louis — Le directeur des Sénégalais de l'extérieur, El Hadji Abdoul Karim Cissé a souligné, lundi, la nécessité de promouvoir la migration intrarégionale de main d'oeuvre en Afrique de l'Ouest dans le but d'impulser une migration de travail sûre et régulière répondant aux besoins des marchés des pays de cette partie du continent africain.

M. Cissé intervenait en marge de la cérémonie de présentation d'un projet intitulé "Promotion de la migration intrarégionale de main d'oeuvre pour le développement local dans les pays d'Afrique de l'Ouest grâce au Programme de migration pour le développement (MDP)".

Ce projet financé par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI) est mis en oeuvre par l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS).

"Ce projet ayant la particularité de regrouper des pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal, la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau va accompagner l'entrepreneuriat, développer l'emploi, promouvoir la migration intrarégionale et faire aussi un réseautage de travail entre ces pays bénéficiaires", a indiqué M. Cissé.

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Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a fait part de son engagement et de sa disponibilité à accompagner une telle initiative.

Il a souligné que le Sénégal, un pays composé majoritairement de jeunes, joue "un rôle fondamental" dans la sous-région ouest-africaine.

Le préfet du département de Saint-Louis, Maurice Latyr Dione, le coordonnateur du secteur emploi de l'AICS, Francesco Saverio Mele, entre autres personnalités, ont pris part à cette rencontre.

Elle a enregistré aussi la participation de différents acteurs et partenaires clés, notamment Concree Sas et l'université Gaston Berger de Saint-Louis.