Ghana: L'Allemagne et les Pays-Bas vont restituer près de 2000 objets culturels à Accra

Évoquée dans le cadre de la Conférence sur la justice réparatrice qui vient de se dérouler au Ghana, l'initiative a été annoncée par les autorités d'Accra qui n'ont toutefois pas donner de détails sur les artefacts qui seront rendus au pays. Un catalogue qui les recense a été présenté au chef de l'État ghanéen, John Dramani Mahama.

Au Ghana, dans la foulée de l'importante Conférence sur la justice réparatrice qui s'est tenue du 17 au 19 juin, les autorités ont annoncé que les Pays-Bas et l'Allemagne souhaitaient restituer près de 2 000 objets pillés durant l'époque coloniale.

Très impliqué sur la question des restitutions, Samuel Okudzeto Ablakwa, le ministre ghanéen des Affaires étrangères, a fait cette annonce sur les réseaux sociaux de l'État, indiquant que, lors d'une session plénière de la conférence, les ambassadeurs des deux pays en poste à Accra avaient présenté au chef de l'État, John Dramani Mahama, un catalogue recensant les artefacts qui seront rendus au pays. S'il n'a pas donné de détails à leur propos, Samuel Okudzeto Ablakwa a évoqué des oeuvres ayant une importance culturelle historique pour le Ghana.

Excuses officielles

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Parmi les autres gestes symboliques qui ont eu lieu au cours de cet évènement, le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a lui présenté des excuses officielles pour le rôle de son pays dans le système de traite transatlantique.

Le Danemark s'est aussi engagé à sauvegarder d'importants sites patrimoniaux au Ghana, notamment des forts et des châteaux utilisés durant la traite. Autant d'annonces qui apparaissent comme des signes encourageants dans la lutte contre les injustices historiques et le processus d'accélération de la restitution des biens culturels, selon le chef de la diplomatie ghanéenne.