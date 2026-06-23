Algérie: Le Parti des travailleurs présente un programme avec 37 engagements dans divers domaines

22 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

GUELMA — La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a affirmé lundi après-midi, à Guelma que son parti entre en lice dans les législatives du 2 juillet prochain avec un programme contenant 37 engagements dans les domaines social, économique et politique.

Animant un meeting populaire à la maison de la culture Abdelmadjid-Chefeï du chef-lieu de wilaya dans le cadre de la campagne électorale des législatives du 2 juillet, Mme Hanoune a indiqué que " les candidats de sa formation politique, s'il sont élu lors des prochaines élections, s'engageront à mettre en oeuvre le programme du parti de sorte à servir l'intérêt national avec l'engagement de transmettre les préoccupations des citoyens et de présenter des propositions et solutions à l'Assemblée populaire nationale (APN)".

Mme Hanoune a également indiqué que le programme de son parti " repose sur la consolidation des acquis réalisés dernièrement au profit de plusieurs catégories sociales".

La secrétaire générale du Parti des travailleurs a réitéré à l'occasion son appel aux citoyens à se diriger "en force" aux urnes le 2 juillet et voter en faveur de la liste de son parti pour lui permettre d'obtenir le plus grand nombre de sièges.

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